Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574382062.html
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:25
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_9b28996e32de0e2b493fe5c252f2db4e.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20190708/1556323477.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_9b28996e32de0e2b493fe5c252f2db4e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_45dadd1ee2a24fefad6aea109788c8d4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_703:0:2750:2047_1400x0_80_0_0_8fbec878b508561dd9b48e3a07628251.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя

13:25 15.07.2020
2470
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мамиконяна В.А. до 12 сентября", - сказала собеседница агентства.
Мамиконяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).
Ранее в СМИ появилось видео с потерпевшим. Он рассказал, как мужчина попросил у него сигарету на улице, после этого угостил водкой, дальнейшие события молодой человек помнит плохо. Прохожие вызывали ему скорую помощь, очнувшись, он не обнаружил золотую цепочку и телефон.
Прошлым летом в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержали, потом отпустили, прежде чем снова задержать, с тех пор он находится в СИЗО.
Прохладная газировка
8 июля 2019, 17:46
В Москве из-за "лимонадного отравителя" уволили начальника ОВД
1200012
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
В Свердловской области осудили пару, убившую четырех человек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал слова министра обороны Эстонии о России
Автомобили скорой помощи
Избитый свердловским депутатом крымчанин находится в реанимации
Сотрудники Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Махачкале спас беременную от нападавшего с битой
Здание Государственной Думы РФ
ГД рассмотрит проект о многодневном голосовании в третьем чтении 21 июля
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде в убийстве девушки заподозрили ее любовника
Собор Святой Софии в Стамбуле
Секретные переговоры Греции с турками возмутили греческую общественность
Блогерша Николь Тея
Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши
Вид Варшавы
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Автомобиль Росгвардии
Совет Федерации одобрил закон о присяге для сотрудников Росгвардии
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала вести диалог в обществе на политическую тему
Емельченков Сергей Евгеньевич
Источник рассказал подробности дела против замгендиректора "Почты России"
Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Финальный турнир
Психологи выяснили, что люди видят положение объектов по-разному
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния