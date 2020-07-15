https://ria.ru/20200715/1574382062.html
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:25
2020-07-15T13:25
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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москва, происшествия
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Басманный суд Москвы
в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мамиконяна В.А. до 12 сентября", - сказала собеседница агентства.
Мамиконяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).
Ранее в СМИ появилось видео с потерпевшим. Он рассказал, как мужчина попросил у него сигарету на улице, после этого угостил водкой, дальнейшие события молодой человек помнит плохо. Прохожие вызывали ему скорую помощь, очнувшись, он не обнаружил золотую цепочку и телефон.
Прошлым летом в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержали, потом отпустили, прежде чем снова задержать, с тех пор он находится в СИЗО.