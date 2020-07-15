Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Басманный суд Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мамиконяна В.А. до 12 сентября", - сказала собеседница агентства.

Мамиконяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

Ранее в СМИ появилось видео с потерпевшим. Он рассказал, как мужчина попросил у него сигарету на улице, после этого угостил водкой, дальнейшие события молодой человек помнит плохо. Прохожие вызывали ему скорую помощь, очнувшись, он не обнаружил золотую цепочку и телефон.