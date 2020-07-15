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Москалькова призвала вести диалог в обществе на политическую тему
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым не уходить в запреты и наказания за одиночные пикеты, а вести диалог в обществе... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:22
татьяна москалькова
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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татьяна москалькова, совет федерации рф, общество

Москалькова призвала вести диалог в обществе на политическую тему

13:22 15.07.2020
104
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым не уходить в запреты и наказания за одиночные пикеты, а вести диалог в обществе на политическую тему.
По словам омбудсмена, к ней поступает мало обращений на эту тему, но закон позволяет проводить мониторинг и реагировать на ситуации, имеющие большой резонанс. Москалькова отметила, что пыталась разобраться в этих ситуациях, "они разные по своему содержанию и реакции властей".
"Пикетные очереди, когда люди вроде бы проводят пикет, но по форме он напоминает публичное массовое мероприятие, когда все в одинаковой форме с одинаковой символикой и одинаковыми призывами привлекают внимание общества, были и другие случаи, когда во время пандемии выходили на пикет, рядом с ними останавливались граждане, чтобы прочитать то, что написано на плакате, и это расценивалось как публичное мероприятие. Очень важно не уходить в запреты и наказания, а вести диалог в обществе на политическую тему", - сказала Москалькова в ходе заседания Совета Федерации в ответ на вопрос, стали ли факты задержания за одиночные пикеты и "пикетные очереди" предметом рассмотрения уполномоченного.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 13:24
Москалькова сообщила об обращениях от журналистов
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Татьяна МоскальковаСовет Федерации РФОбщество
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