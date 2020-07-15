Москалькова призвала вести диалог в обществе на политическую тему

По словам омбудсмена, к ней поступает мало обращений на эту тему, но закон позволяет проводить мониторинг и реагировать на ситуации, имеющие большой резонанс. Москалькова отметила, что пыталась разобраться в этих ситуациях, "они разные по своему содержанию и реакции властей".