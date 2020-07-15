Москалькова призвала вести диалог в обществе на политическую тему

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым не уходить в запреты и наказания за одиночные пикеты, а вести диалог в обществе на политическую тему.
По словам омбудсмена, к ней поступает мало обращений на эту тему, но закон позволяет проводить мониторинг и реагировать на ситуации, имеющие большой резонанс. Москалькова отметила, что пыталась разобраться в этих ситуациях, "они разные по своему содержанию и реакции властей".
"Пикетные очереди, когда люди вроде бы проводят пикет, но по форме он напоминает публичное массовое мероприятие, когда все в одинаковой форме с одинаковой символикой и одинаковыми призывами привлекают внимание общества, были и другие случаи, когда во время пандемии выходили на пикет, рядом с ними останавливались граждане, чтобы прочитать то, что написано на плакате, и это расценивалось как публичное мероприятие. Очень важно не уходить в запреты и наказания, а вести диалог в обществе на политическую тему", - сказала Москалькова в ходе заседания Совета Федерации в ответ на вопрос, стали ли факты задержания за одиночные пикеты и "пикетные очереди" предметом рассмотрения уполномоченного.