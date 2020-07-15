В Свердловской области осудили пару, убившую четырех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 19 и 18 годам колонии соответственно Александра Нетунаева и его сожительницу Анастасию Рябухину по делу об убийстве четырех человек в поселке Зюзельском, сообщает в среду прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года тело мужчины было обнаружено в сенях частного жилого дома, тела остальных троих погибших – двух женщин и мужчины – найдены в подполе этого же дома. В городе Полевском были задержаны парень 1997 года рождения и девушка 1995 года рождения, их арестовали.

"Сегодня, 15 июля 2020 года, Свердловский областной суд назначил Александру Нетунаеву 19 лет один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, Анастасии Рябухиной – в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Нетунаев и Рябухина признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Надругательство над телами умерших".

По данным следствия, женщина, являвшаяся матерью обвиняемой, ее дочь (сестра обвиняемой) с сожителем были убиты в ночь на 21 февраля 2019 года. Поводом для убийства стала личная неприязнь - все они жили в одном доме. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщники расправились со своими жертвами с помощью ножей, ледоруба, новогодней гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами, полагают следователи. Тела убитых сообщники скрыли в подполе дома, после этого они заколотили гвоздями лаз в подпол, накрыли его половиками и поставили на него тяжелую бочку, считает следствие.

Также в ночь на 28 февраля подсудимый при помощи ремня и ножа убил знакомого семьи, мужчину 1989 года рождения, и украл у него телефон, полагают следователи.