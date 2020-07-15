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В Свердловской области осудили пару, убившую четырех человек
Свердловский областной суд приговорил к 19 и 18 годам колонии соответственно Александра Нетунаева и его сожительницу Анастасию Рябухину по делу об убийстве... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:21
свердловский областной суд
свердловская область
происшествия
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свердловская область
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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свердловский областной суд, свердловская область, происшествия

В Свердловской области осудили пару, убившую четырех человек

13:21 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 19 и 18 годам колонии соответственно Александра Нетунаева и его сожительницу Анастасию Рябухину по делу об убийстве четырех человек в поселке Зюзельском, сообщает в среду прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года тело мужчины было обнаружено в сенях частного жилого дома, тела остальных троих погибших – двух женщин и мужчины – найдены в подполе этого же дома. В городе Полевском были задержаны парень 1997 года рождения и девушка 1995 года рождения, их арестовали.
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"Сегодня, 15 июля 2020 года, Свердловский областной суд назначил Александру Нетунаеву 19 лет один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, Анастасии Рябухиной – в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Нетунаев и Рябухина признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Надругательство над телами умерших".
По данным следствия, женщина, являвшаяся матерью обвиняемой, ее дочь (сестра обвиняемой) с сожителем были убиты в ночь на 21 февраля 2019 года. Поводом для убийства стала личная неприязнь - все они жили в одном доме. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщники расправились со своими жертвами с помощью ножей, ледоруба, новогодней гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами, полагают следователи. Тела убитых сообщники скрыли в подполе дома, после этого они заколотили гвоздями лаз в подпол, накрыли его половиками и поставили на него тяжелую бочку, считает следствие.
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Также в ночь на 28 февраля подсудимый при помощи ремня и ножа убил знакомого семьи, мужчину 1989 года рождения, и украл у него телефон, полагают следователи.
Осужденные около месяца прожили в этом доме, осознавая, что под полом спрятаны тела людей, отмечает прокуратура.
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