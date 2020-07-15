Секретные переговоры Греции с турками возмутили греческую общественность

АФИНЫ/АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Правительство Греции провело в Берлине секретные переговоры с Турцией, несмотря на решение президента Тайипа Эрдогана сделать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть. Сообщение об этом вызвало возмущение у греческой общественности, оппозиция потребовала немедленных разъяснений.

О переговорах сообщил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы начали диалог с Грецией после телефонного разговора нашего президента (с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом). Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и коллеги из нашего министерства были в Берлине, состоялись трехсторонние переговоры Германия - Греция - Турция. Значит, при желании можно вести диалог", - сказал Чавушоглу журналистам.

С греческой стороны в переговорах участвовали глава дипломатического офиса премьера Греции Элени Сурани, с немецкой - советник по внешней политике канцлера Ангелы Меркель Ян Хеккер.

Глава МИД Греции Никос Дендиас сказал, что встреча была, но утверждал, что это не были переговоры.

"Конечно, председательство Германии имеет право запрашивать любые разъяснения у любого государства-члена. И, конечно, желательно иметь контакты чиновников. Если Турция хочет представить это как диалог, чтобы избавиться от возможности введения санкций, я думаю, что ей придется постараться", - сказал Дендиас в интервью телеканалу Star.

Греческое государственное Афинское агентство новостей АМНА подтвердило со ссылкой на правительственные источники, что в Берлине состоялась трехсторонняя встреча между Грецией, Турцией и Германией.

"Встреча состоялась по случаю запланированной встречи ответственной по европейским делам в (резиденции греческого премьера) Дворце Максима Элени Сурани с советником по внешней политике Ангелы Меркель Яном Хеккером в связи с саммитом глав стран ЕС. Приглашение турецкой стороны было сделано немецкой стороной благодаря вчерашнему Совету по иностранным делам ЕС, главной темой которого была Турция", - говорится в сообщении.

"Согласно правительственным источникам, результаты вчерашнего заседания Совета по иностранным делам подтверждают, что позиции Греции приняты, а турецкая сторона призвана деэскалации провокационных действий. В любом случае каналы связи необходимо оставить открытыми, особенно в период кризиса, отмечают источники", - говорится в сообщении агентства.

СМИ в Греции отмечают, что после заявлений министра иностранных дел Турции "правительственные источники" поспешили подтвердить трехстороннюю встречу.

"Апофеоз тайной дипломатии и наивность греческого правительства. Встреча состоялась после того, как Эрдоган превратил собор Святой Софии в мечеть", - пишет издание militaire.gr.

Греческие обозреватели не исключают, что встреча отражает обеспокоенность Германии ухудшающейся ситуацией в регионе Восточного Средиземноморья и может свидетельствовать об ее желании стать посредником в греко-турецких отношениях. В то же время маловероятно, что глава дипломатического офиса премьера Греции ничего не знала о предстоящей встрече с Калыном, которого в Греции называют правой рукой президента Эрдогана.

Греческая оппозиция потребовала от правительства Мицотакиса информации о переговорах и разъяснений.

"В такой критический момент, когда Турция усиливает свою агрессию, правительство должно по крайней мере немедленно информировать оппозицию о том, что обсуждалось на трехсторонней встрече, чтобы нас не информировал глава МИД Турции", - говорится в заявлении Коалиции радикальных левых СИРИЗА.