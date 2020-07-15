Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля

"Президент Абхазии подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Абхазии от 30 июня 2020 года об отдельных мерах по защите здоровья населения Абхазии от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности. С 1 июля возобновили работу детские сады.