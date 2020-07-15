Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля

СУХУМ, 15 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
"Президент Абхазии подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Абхазии от 30 июня 2020 года об отдельных мерах по защите здоровья населения Абхазии от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Согласно этому распоряжению Абхазия подготовила ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской государственной границы. "Аслан Бжания направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором выражается готовность Абхазии снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер", - отмечают в пресс-службе.
Стороны консультируются на уровне правительств насчет совместного решения по снятию ограничений на границе.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Ранее Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности. С 1 июля возобновили работу детские сады.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф