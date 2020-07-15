В Иране не менее 140 врачей и санитаров умерли из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 15 июл – РИА Новости. Не менее 140 врачей и санитаров скончались из-за Не менее 140 врачей и санитаров скончались из-за коронавируса Иране , сообщила в среду официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

"Примерно пять месяцев наша страна живет с пандемией коронавируса. Медицинский персонал не переставая прилагал усилия, чтобы взять под контроль это заболевание, продолжая лечить больных. Занимаясь этим, пять тысяч наших врачей и санитаров заболели COVID-19. К сожалению, из них скончались 140 человек", - сказала она в эфире телеканала IRINN.

Отметив, что в мире все еще нет эффективного лекарства против COVID-19, министр здравоохранения Ирана Саид Намаки в среду заявил, что на следующей неделе в стране начнется местное производство противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусом.

Он также сообщил, что после новостей об успешном использовании "Ремдесивира" в США и европейских государствах, жители Ирана столкнулись со случаями контрабандного ввоза и поддельных экземпляров этого лекарства. Министр отметил, что хоть этот препарат и не входит в официальный список лекарственных средств Ирана, некоторые медики выписывают его, в связи с чем он достаточно распространен в Исламской Республике.

На данный момент Иран, как заявил президент Хасан Роухани , переживает вторую волну коронавируса. Общее количество случаев заболевания с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 264,6 тысячи, из них 13,4 тысячи – со смертельным исходом. Выздоровели не менее 227,6 тысячи человек.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.