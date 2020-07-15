https://ria.ru/20200715/1574381308.html
Сотрудник Росгвардии в Махачкале спас беременную от нападавшего с битой
Сотрудник Росгвардии спас беременную женщину от мужчины с битой, который напал на нее в одном из дворов Махачкалы, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:14
2020-07-15T13:14
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
махачкала
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574169133.html
1
махачкала
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_0:0:2988:1681_1400x0_80_0_0_2e90bf670ea9684af5173e9c81549f78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), махачкала, происшествия