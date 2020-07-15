Сотрудник Росгвардии в Махачкале спас беременную от нападавшего с битой

"Военнослужащий махачкалинского соединения Росгвардии младший сержант Руслан Бондаренко задержал мужчину, который напал на беременную женщину. Проходя по улице, росгвардеец увидел, как во дворе его дома неизвестный с бейсбольной битой в руке напал на беременную женщину", - говорится в сообщении.