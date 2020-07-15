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Сотрудник Росгвардии в Махачкале спас беременную от нападавшего с битой
Сотрудник Росгвардии спас беременную женщину от мужчины с битой, который напал на нее в одном из дворов Махачкалы, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:14
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
махачкала
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), махачкала, происшествия

Сотрудник Росгвардии в Махачкале спас беременную от нападавшего с битой

13:14 15.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии спас беременную женщину от мужчины с битой, который напал на нее в одном из дворов Махачкалы, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.
"Военнослужащий махачкалинского соединения Росгвардии младший сержант Руслан Бондаренко задержал мужчину, который напал на беременную женщину. Проходя по улице, росгвардеец увидел, как во дворе его дома неизвестный с бейсбольной битой в руке напал на беременную женщину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий бросился на помощь женщине обезоружил нападавшего, применив приемы рукопашного боя, удерживал его до прибытия наряда полиции и передал его полицейским для дальнейшего разбирательства.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МахачкалаПроисшествия
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