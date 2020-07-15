Вопрос о снятии карантина в Дивеево решат после 20 июля

КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Решение о снятии карантина в закрытом для посетителей селе Дивеево будет приниматься после 20 июля, сообщила пресс-служба губернатора Решение о снятии карантина в закрытом для посетителей селе Дивеево будет приниматься после 20 июля, сообщила пресс-служба губернатора Нижегородской области

"Ситуацию в селе обсудили на заседании оргкомитета по подготовке торжеств, посвященных дням памяти преподобного Серафима Саровского… В ближайшую неделю анализ ситуации продолжится. Решение о снятии карантина в Дивееве будет приниматься после 20 июля", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что уже принято решение отказаться от развертывания палаточного лагеря в селе.

В числе мер, которые позволят обеспечить безопасность людей в случае, если к моменту проведения торжеств карантин будет снят и въезд на территорию разрешат, предусматривается, в частности, введение въездного контроля. Желающие приехать в село обязаны будут предоставить справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в коллективных средствах размещения, если человек прибывает на срок более суток.

В середине апреля коронавирус нашли у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь по решению Роспотребнадзора находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным регионального оперштаба, в Дивеево зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.

Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.