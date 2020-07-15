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Вопрос о снятии карантина в Дивеево решат после 20 июля
Решение о снятии карантина в закрытом для посетителей селе Дивеево будет приниматься после 20 июля, сообщила пресс-служба губернатора Нижегородской области. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:13
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, общество

Вопрос о снятии карантина в Дивеево решат после 20 июля

13:13 15.07.2020
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© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкСвято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Решение о снятии карантина в закрытом для посетителей селе Дивеево будет приниматься после 20 июля, сообщила пресс-служба губернатора Нижегородской области.
"Ситуацию в селе обсудили на заседании оргкомитета по подготовке торжеств, посвященных дням памяти преподобного Серафима Саровского… В ближайшую неделю анализ ситуации продолжится. Решение о снятии карантина в Дивееве будет приниматься после 20 июля", - говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что уже принято решение отказаться от развертывания палаточного лагеря в селе.
В числе мер, которые позволят обеспечить безопасность людей в случае, если к моменту проведения торжеств карантин будет снят и въезд на территорию разрешат, предусматривается, в частности, введение въездного контроля. Желающие приехать в село обязаны будут предоставить справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в коллективных средствах размещения, если человек прибывает на срок более суток.
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В середине апреля коронавирус нашли у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь по решению Роспотребнадзора находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным регионального оперштаба, в Дивеево зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьОбщество
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