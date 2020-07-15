https://ria.ru/20200715/1574381114.html
Россия и Франция проведут консультации по стратегической стабильности
Российско-французские консультации по стратегической стабильности пройдут в четверг в Париже, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:10
2020-07-15T13:10
сергей рябков
париж
безопасность
в мире
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париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, париж, безопасность, в мире