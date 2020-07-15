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Россия и Франция проведут консультации по стратегической стабильности
Российско-французские консультации по стратегической стабильности пройдут в четверг в Париже, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:10
сергей рябков
париж
безопасность
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей рябков, париж, безопасность, в мире

Россия и Франция проведут консультации по стратегической стабильности

13:10 15.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российско-французские консультации по стратегической стабильности пройдут в четверг в Париже, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, подтверждаю", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос, не уточнив детали и темы предстоящих переговоров.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
8 июля, 19:55
В США отметили важность обсуждения стратегической стабильности в СБ ООН
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Сергей РябковПарижБезопасностьВ мире
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