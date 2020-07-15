Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

Лаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Жители Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова

Она рассказала, что столичные врачи могут проводить до 50 тысяч тестов в сутки, с начала пандемии сделано больше четырех миллионов исследований.

Анализы можно сдать в 207 городских поликлиниках. Записаться на сдачу можно только онлайн, расписание будет доступно на две недели.

"Свободные слоты всегда имеются, люди могут ими воспользоваться", - сказала Ракова.

Динамика по России

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6422 случая коронавируса, умерли 156 человек, выписались 10 424 пациента.

Накануне сообщалось о 6248 новых случаях и 175 жертвах. За весь период эпидемии в России зафиксировали 746 369 заразившихся коронавирусом, из них более 11,7 тысячи умерли, более 523 тысяч вылечились.

Ситуация в мире

В мире, по данным ВОЗ , число больных COVID-19 превысило отметку в 12,9 миллиона, как минимум 570 тысяч из них погибли.