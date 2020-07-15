https://ria.ru/20200715/1574381057.html
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:10
2020-07-15T13:10
коронавирус в россии
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
Жители Москвы
смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
.
Она рассказала, что столичные врачи могут проводить до 50 тысяч тестов в сутки, с начала пандемии сделано больше четырех миллионов исследований.
Анализы можно сдать в 207 городских поликлиниках. Записаться на сдачу можно только онлайн, расписание будет доступно на две недели.
"Свободные слоты всегда имеются, люди могут ими воспользоваться", - сказала Ракова.
Динамика по России
За минувшие сутки в России зарегистрировали 6422 случая коронавируса, умерли 156 человек, выписались 10 424 пациента.
Больше всего новых пациентов в Москве
, Санкт-Петербурге
и Свердловской области
. При этом столица и Подмосковье
демонстрируют наименьшие темпы прироста — 0,3%.
Накануне сообщалось о 6248 новых случаях и 175 жертвах. За весь период эпидемии в России зафиксировали 746 369 заразившихся коронавирусом, из них более 11,7 тысячи умерли, более 523 тысяч вылечились.
Ситуация в мире
В мире, по данным ВОЗ
, число больных COVID-19 превысило отметку в 12,9 миллиона, как минимум 570 тысяч из них погибли.
Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки
, Бразилия
и Индия
. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу
, Чили
, Мексика
, ЮАР, Великобритания
, Иран
, Испания
, Пакистан
и Италия
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф