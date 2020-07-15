Андрей Воробьев вручил награды медикам Чеховской областной больницы

В больнице были развернуты более 140 коек, включая 12 реанимационных и 15 – оснащенных кислородом. Пациентам с заболеваниями дыхательных путей в инфекционном стационаре помогали около 460 медиков, из них сто человек работали в специально оборудованной "красной зоне". В больнице вылечено около 570 пациентов, в том числе 292 – с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.