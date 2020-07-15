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Андрей Воробьев вручил награды медикам Чеховской областной больницы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил региональные награды медикам Чеховской областной больницы, терапевтический корпус которой с 12 мая был... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:09
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей воробьев, общество

Андрей Воробьев вручил награды медикам Чеховской областной больницы

13:09 15.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской области Андрей Воробьев вручил награды медикам Чеховской областной больницы
Андрей Воробьев вручил награды медикам Чеховской областной больницы
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил региональные награды медикам Чеховской областной больницы, терапевтический корпус которой с 12 мая был перепрофилирован для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства области.
В больнице были развернуты более 140 коек, включая 12 реанимационных и 15 – оснащенных кислородом. Пациентам с заболеваниями дыхательных путей в инфекционном стационаре помогали около 460 медиков, из них сто человек работали в специально оборудованной "красной зоне". В больнице вылечено около 570 пациентов, в том числе 292 – с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
"Хочу поздравить, поблагодарить, пожелать вам самим здоровья. Большие ресурсы по программе президента мы вложили во все, что связано с защитой, лекарствами. Сегодня ситуация стабилизируется. Очень надеемся, что COVID будет уходить", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
В пик эпидемии COVID-19 врачи медучреждения также обслуживали вызовы на дому вместо амбулаторного приема. Количество таких обращений от жителей в день превышало полторы тысячи.
После проведения дезинфекции терапевтический корпус начнет плановый прием пациентов. Медицинский персонал пройдет карантин.
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
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