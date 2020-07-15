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В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 48
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших возросло до 48, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество

В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 48

13:07 15.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших возросло до 48, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного минздрава.
К 8 июля в области умерли 47 пациентов с COVID-19.
"Зарегистрирована 48-я смерть. Мужчина 57 лет скончался в одном из COVID-госпиталей. (У него было) тяжелое двустороннее тотальное поражение легких, находился на продленной ИВЛ (искусственной вентиляции легких), страдал ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, ожирением", - сказала собеседница агентства.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 7874 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4463 пациента.
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