https://ria.ru/20200715/1574380908.html
В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 48
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших возросло до 48, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:07
2020-07-15T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
общество
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саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество