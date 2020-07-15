В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 48

"Зарегистрирована 48-я смерть. Мужчина 57 лет скончался в одном из COVID-госпиталей. (У него было) тяжелое двустороннее тотальное поражение легких, находился на продленной ИВЛ (искусственной вентиляции легких), страдал ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, ожирением", - сказала собеседница агентства.