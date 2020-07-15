В Иране число жертв коронавируса достигло 199

ТЕГЕРАН, 15 июл – РИА Новости. Иран за прошедшие сутки зафиксировал почти 200 жертв коронавируса, сообщила в среду официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 388 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 199 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 264 561, жертв – 13 410. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 227 561.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. По словам президента Ирана Хасана Роухани, значительная часть людей соблюдает введенное правило.

Кроме того, Роухани на фоне недавнего скачка смертности заявил, что Иран не может себе позволить остановить деятельность предприятий и связанную с экономикой активность, которую в текущих условиях необходимо вести с соблюдением медицинских предписаний.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.