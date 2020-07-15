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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574380537.html
В Иране число жертв коронавируса достигло 199
Иран за прошедшие сутки зафиксировал почти 200 жертв коронавируса, сообщила в среду официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
иран
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран

В Иране число жертв коронавируса достигло 199

13:02 15.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 июл – РИА Новости. Иран за прошедшие сутки зафиксировал почти 200 жертв коронавируса, сообщила в среду официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 388 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 199 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 264 561, жертв – 13 410. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 227 561.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. По словам президента Ирана Хасана Роухани, значительная часть людей соблюдает введенное правило.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
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Посол рассказал об успехах Ирана в борьбе с коронавирусом
Кроме того, Роухани на фоне недавнего скачка смертности заявил, что Иран не может себе позволить остановить деятельность предприятий и связанную с экономикой активность, которую в текущих условиях необходимо вести с соблюдением медицинских предписаний.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИран
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