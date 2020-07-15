Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574380468.html
Парижский "Диснейленд" возобновил работу после карантина
Парижский "Диснейленд", который оставался закрытым из-за эпидемии коронавируса четыре месяца, возобновил свою работу в среду: ношение масок и бронирование... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:03
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
disneyland
эммануэль макрон
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/134395/56/1343955675_0:157:2000:1282_1400x0_80_0_0_548ade376e443164579e91a7313265bb.jpg
https://ria.ru/20200715/1574371692.html
https://ria.ru/20200701/1573721545.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/134395/56/1343955675_0:157:2000:1282_1400x0_80_0_0_548ade376e443164579e91a7313265bb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/134395/56/1343955675_118:0:1886:1326_1400x0_80_0_0_8ae5ec7e0e72d91432aef1e574765b05.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/134395/56/1343955675_339:0:1665:1326_1400x0_80_0_0_86cc1a840a4623d8c76c8e6c2e673e66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, disneyland, эммануэль макрон, франция, в мире

Парижский "Диснейленд" возобновил работу после карантина

13:01 15.07.2020 (обновлено: 13:03 15.07.2020)
129
© РИА Новости / Виктория ВиатрисВход в парк Диснейленд в Париже
Вход в парк Диснейленд в Париже
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Вход в парк Диснейленд в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Парижский "Диснейленд", который оставался закрытым из-за эпидемии коронавируса четыре месяца, возобновил свою работу в среду: ношение масок и бронирование билетов онлайн стали обязательными, объятия с диснеевскими героями временно запрещены.
Руководство открывшегося парка развлечений решило ограничить количество посетителей ежедневно, чтобы была возможность соблюдать барьерные меры, в частности, социальную дистанцию на аттракционах, в очередях, ресторанах, сообщается в коммюнике.
Города мира. Гонконг
10:54Распространение нового коронавируса
Гонконгский Диснейленд вновь закрылся из-за COVID-19
Теперь все желающие посетить "Диснейленд" должны заранее бронировать билеты на специальной онлайн-платформе и выбирать определенную дату визита. Обязательным является и ношение масок для всех посетителей старше одиннадцати лет. На территории комплекса установлено 2000 точек с антисептиком для рук, в частности, на входе и выходе на аттракционы, в бутиках, ресторанах, концертных залах.
Чтобы избежать столпотворения людей, администрация приняла решение пока не проводить парады диснеевских героев и вечерние шоу. Близкое взаимодействие с персонажами Диснея, в том числе объятия, также пока под запретом.
На территории парка по-прежнему будут работать рестораны, однако количество посадочных мест там сокращено, поэтому посетителям рекомендуют бронировать столик заранее. "Новое предложение блюд "на вынос" позволит посетителям расположиться на открытом пространстве тематических парков", - говорится в коммюнике.
Посетители Токийского диснейленда
1 июля, 08:38Распространение нового коронавируса
Токийский Диснейленд возобновил работу после карантина
Уборка и дезинфекция на территории парка будет проводиться чаще. "Стандарты чистоты и гигиены были усилены на всей территории парка, особое внимание уделяется аттракционам, очередям, ресторанам, отелям, транспорту", - говорится в коммюнике.
Парижский "Диснейленд", открывшийся в 1992 году, посетили 320 миллионов человек, большая часть из них иностранные туристы.
Из-за эпидемии коронавируса режим самоизоляции был введен во Франции в середине марта. Страна постепенно стала снимать ограничения. В июне французские власти говорили о том, что эпидемия взята под контроль. Однако возможность второй волны никто исключить не может. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна будет готова в случае второй волны COVID-19. По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали более 30 тысяч человек, зарегистрировано более 172 тысяч случаев заболевания.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19DisneylandЭммануэль МакронФранцияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин обсудил с послом США урегулирование в Сирии и Ливии
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране число жертв коронавируса достигло 199
Нашивки сотрудников МЧС России
В одном из районов Саратовской области ввели режим ЧС после урагана
Лекарства
Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки
Медик у машины скорой помощи
В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 48
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах полицию привлекут для поиска заразившихся коронавирусом
Сергей Рябков
Россия и Франция проведут консультации по стратегической стабильности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция не допустит новых попыток переворота, заявил Эрдоган
Автомобили скорой помощи
Избитый свердловским депутатом крымчанин находится в реанимации
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Приднестровье за сутки выявили один новый случай COVID-19
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
В Баку группа лиц пыталась проникнуть в парламент
Тегеран
В Иране не менее 140 врачей и санитаров умерли из-за коронавируса
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о Дне разгрома фашистских войск в битве за Кавказ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
Лента новостейМолния