Парижский "Диснейленд" возобновил работу после карантина

ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Парижский Парижский "Диснейленд" , который оставался закрытым из-за эпидемии коронавируса четыре месяца, возобновил свою работу в среду: ношение масок и бронирование билетов онлайн стали обязательными, объятия с диснеевскими героями временно запрещены.

Руководство открывшегося парка развлечений решило ограничить количество посетителей ежедневно, чтобы была возможность соблюдать барьерные меры, в частности, социальную дистанцию на аттракционах, в очередях, ресторанах, сообщается в коммюнике.

Теперь все желающие посетить "Диснейленд" должны заранее бронировать билеты на специальной онлайн-платформе и выбирать определенную дату визита. Обязательным является и ношение масок для всех посетителей старше одиннадцати лет. На территории комплекса установлено 2000 точек с антисептиком для рук, в частности, на входе и выходе на аттракционы, в бутиках, ресторанах, концертных залах.

Чтобы избежать столпотворения людей, администрация приняла решение пока не проводить парады диснеевских героев и вечерние шоу. Близкое взаимодействие с персонажами Диснея, в том числе объятия, также пока под запретом.

На территории парка по-прежнему будут работать рестораны, однако количество посадочных мест там сокращено, поэтому посетителям рекомендуют бронировать столик заранее. "Новое предложение блюд "на вынос" позволит посетителям расположиться на открытом пространстве тематических парков", - говорится в коммюнике.

Уборка и дезинфекция на территории парка будет проводиться чаще. "Стандарты чистоты и гигиены были усилены на всей территории парка, особое внимание уделяется аттракционам, очередям, ресторанам, отелям, транспорту", - говорится в коммюнике.

Парижский "Диснейленд", открывшийся в 1992 году, посетили 320 миллионов человек, большая часть из них иностранные туристы.

Из-за эпидемии коронавируса режим самоизоляции был введен во Франции в середине марта. Страна постепенно стала снимать ограничения. В июне французские власти говорили о том, что эпидемия взята под контроль. Однако возможность второй волны никто исключить не может. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна будет готова в случае второй волны COVID-19. По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали более 30 тысяч человек, зарегистрировано более 172 тысяч случаев заболевания.