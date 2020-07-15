В одном из районов Саратовской области ввели режим ЧС после урагана

"В Питерском муниципальном районе введен режим "Чрезвычайная ситуация". Он был объявлен из-за последствий прошедшего урагана. По оперативным данным, пострадали крыши социальных объектов, многоквартирных и частных домов", - сообщает администрация района в своем аккаунте в Instagram.