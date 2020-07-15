https://ria.ru/20200715/1574380433.html
В одном из районов Саратовской области ввели режим ЧС после урагана
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Питерском районе Саратовской области из-за последствий урагана, обрушившегося во вторник, сообщила районная... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:00
2020-07-15T13:00
валерий радаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
балаковский район
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573942194.html
саратовская область
балаковский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий радаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, балаковский район, происшествия