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В одном из районов Саратовской области ввели режим ЧС после урагана
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Питерском районе Саратовской области из-за последствий урагана, обрушившегося во вторник, сообщила районная... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:00
валерий радаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
балаковский район
происшествия
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саратовская область
балаковский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий радаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, балаковский район, происшествия

В одном из районов Саратовской области ввели режим ЧС после урагана

13:00 15.07.2020
1333
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Питерском районе Саратовской области из-за последствий урагана, обрушившегося во вторник, сообщила районная администрация.
Ранее губернатор Валерий Радаев поручил оперативным и коммунальным службам в кратчайшие сроки устранить последствия урагана в области, отметив, что наряду с наиболее пострадавшим Балаковским районом шквалистый ветер затронул и другие районы, включая Ершовский, Питерский и Краснокутский. По данным главка МЧС на 9.00 (8.00 мск) среды, без света оставались почти 39 тысяч жителей в 16 населенных пунктах Балаковского, Марксовского и Питерского районов.
"В Питерском муниципальном районе введен режим "Чрезвычайная ситуация". Он был объявлен из-за последствий прошедшего урагана. По оперативным данным, пострадали крыши социальных объектов, многоквартирных и частных домов", - сообщает администрация района в своем аккаунте в Instagram.
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Валерий РадаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саратовская областьБалаковский районПроисшествия
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