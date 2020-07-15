Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574380388.html
Вершинин обсудил с послом США урегулирование в Сирии и Ливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол США в РФ Джон Салливан обсудили урегулирование в Сирии и Ливии, выразив заинтересованность в РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:00
джон салливан
сергей вершинин
москва
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5a73eac09a692b026103fb4a3fc634ee.jpg
https://ria.ru/20200714/1574331594.html
https://ria.ru/20200715/1574372967.html
москва
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5a73eac09a692b026103fb4a3fc634ee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_f8b7e5ca0ad40baabb548d051c8bb183.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_404:0:2452:2048_1400x0_80_0_0_e0f6417a60f3387c6d3b293b782b28f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон салливан, сергей вершинин, москва, сирия, сша, в мире

Вершинин обсудил с послом США урегулирование в Сирии и Ливии

13:00 15.07.2020
163
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол США в РФ Джон Салливан обсудили урегулирование в Сирии и Ливии, выразив заинтересованность в координации подходов Москвы и Вашингтона по этой проблематике.
В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Вчера, 14:00
В Евросоюзе не видят альтернативы политическому урегулированию в Ливии
"Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов повестки дня СБ ООН. Были, в частности, рассмотрены усилия по обеспечению долгосрочного урегулирования в Ливии и Сирии на основе уважения суверенитета, единства и территориальной целостности этих стран", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"Выражена взаимная заинтересованность в координации подходов России и США по этой проблематике",- добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
11:18
В Сирию за суткии вернулись более 50 беженцев из-за рубежа
211011
Обсудить 0
Джон СалливанСергей ВершининМоскваСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Вход в парк Диснейленд в Париже
Парижский "Диснейленд" возобновил работу после карантина
Нашивки сотрудников МЧС России
В одном из районов Саратовской области ввели режим ЧС после урагана
Лекарства
Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране число жертв коронавируса достигло 199
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область
Автомобили скорой помощи
Избитый свердловским депутатом крымчанин находится в реанимации
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах полицию привлекут для поиска заразившихся коронавирусом
Сергей Рябков
Россия и Франция проведут консультации по стратегической стабильности
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о Дне разгрома фашистских войск в битве за Кавказ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция не допустит новых попыток переворота, заявил Эрдоган
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Медик у машины скорой помощи
В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 48
Армянские военные в Тавушской области
Ереван передал ОБСЕ данные, где Баку размещает огневые точки
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Приднестровье за сутки выявили один новый случай COVID-19
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
В Баку группа лиц пыталась проникнуть в парламент
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
Лента новостейМолния