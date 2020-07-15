Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Крупнейшие фармацевтические объединения предупредили премьер-министра РФ Крупнейшие фармацевтические объединения предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможной нехватке лекарств в стране из-за маркировки и попросили обеспечить максимально простые условия для ввоза фармпродукции, произведенной до 1 октября, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Подписи под документом поставили представители Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), ассоциации "Росмедпром", "Инфарма", национальной ассоциации АПФ и Всероссийского союза общественных объединений пациентов.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак".

Ассоциации поясняют, что вместе с введением обязательной маркировки было принято постановление кабмина, "предусматривающее неоправданно громоздкий, технически сложно реализуемый, коррупционно емкий и забюрократизированный "разрешительный" порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации".

"Поскольку речь идет о десятках тысяч серий лекарственных препаратов, необходимых к поставке в систему здравоохранения, то принятие подобного "разрешительного" порядка ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов без средств идентификации лишь ускорит создание масштабной дефектуры лекарственных препаратов...", - говорится в письме.

По оценкам отраслевых ассоциаций, ввод продукции в оборот в рамках этого механизма может занять несколько месяцев для каждой серии препарата. Кроме того, фактически заблокирован ввоз тысячи серий фармацевтической продукции, произведенной для РФ до 1 июля 2020 года без средств идентификации. Ассоциации также отмечают, что из-за пандемии по многим позициям лекарств у производителей не было возможностей сформировать "буферные запасы".