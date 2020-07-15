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Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки
Крупнейшие фармацевтические объединения предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможной нехватке лекарств в стране из-за маркировки и попросили... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:58
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки

12:58 15.07.2020
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Крупнейшие фармацевтические объединения предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможной нехватке лекарств в стране из-за маркировки и попросили обеспечить максимально простые условия для ввоза фармпродукции, произведенной до 1 октября, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Подписи под документом поставили представители Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), ассоциации "Росмедпром", "Инфарма", национальной ассоциации АПФ и Всероссийского союза общественных объединений пациентов.
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С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак".
Ассоциации поясняют, что вместе с введением обязательной маркировки было принято постановление кабмина, "предусматривающее неоправданно громоздкий, технически сложно реализуемый, коррупционно емкий и забюрократизированный "разрешительный" порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации".
"Поскольку речь идет о десятках тысяч серий лекарственных препаратов, необходимых к поставке в систему здравоохранения, то принятие подобного "разрешительного" порядка ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов без средств идентификации лишь ускорит создание масштабной дефектуры лекарственных препаратов...", - говорится в письме.
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По оценкам отраслевых ассоциаций, ввод продукции в оборот в рамках этого механизма может занять несколько месяцев для каждой серии препарата. Кроме того, фактически заблокирован ввоз тысячи серий фармацевтической продукции, произведенной для РФ до 1 июля 2020 года без средств идентификации. Ассоциации также отмечают, что из-за пандемии по многим позициям лекарств у производителей не было возможностей сформировать "буферные запасы".
Отраслевые объединения выразили озабоченность тем, что общая степень готовности системы маркировки лекарств не позволит гарантировать бесперебойность лекарственного обеспечения россиян. Ассоциации просят кабмин максимально упростить ввоз и ввод в оборот лекарств, произведенных до 1 октября 2020 года, сведя эту процедуру к электронному уведомлению уполномоченного ведомства.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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