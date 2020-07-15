В Ингушетии менее 70 пациентов с COVID-19 остаются в больницах

НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Шестьдесят семь пациентов, у которых подтвержден Шестьдесят семь пациентов, у которых подтвержден COVID-19 , находятся в больницах в Ингушетии, сообщает оперативный штаб региона.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3328 случаев заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.

"Всего в регионе госпитализировано 168 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 67, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3344 человек. Выздоровели 2529 человек.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7537 человек, остаются под наблюдением 309 человек, в том числе 141 – в условиях самоизоляции на дому.