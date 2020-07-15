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В Ингушетии менее 70 пациентов с COVID-19 остаются в больницах
Шестьдесят семь пациентов, у которых подтвержден COVID-19, находятся в больницах в Ингушетии, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:56
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество

В Ингушетии менее 70 пациентов с COVID-19 остаются в больницах

12:56 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Шестьдесят семь пациентов, у которых подтвержден COVID-19, находятся в больницах в Ингушетии, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3328 случаев заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего в регионе госпитализировано 168 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 67, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3344 человек. Выздоровели 2529 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7537 человек, остаются под наблюдением 309 человек, в том числе 141 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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