Во Владимирской области более четырех тысяч человек вылечились от COVID

ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области достигло 96, выздоровели более 4 тысяч человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 14 июля их число достигло 94.
"За период наблюдения в области отмечено 96 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4113 пациентов с коронавирусом, в том числе за 14 июля – 148 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 215 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 65 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 20 пациентов с ОРВИ и 592 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрировано 5048 случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.