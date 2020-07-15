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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574380115.html
Во Владимирской области более четырех тысяч человек вылечились от COVID
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области достигло 96, выздоровели более 4 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимирская область
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, владимирская область

Во Владимирской области более четырех тысяч человек вылечились от COVID

12:56 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области достигло 96, выздоровели более 4 тысяч человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 14 июля их число достигло 94.
"За период наблюдения в области отмечено 96 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4113 пациентов с коронавирусом, в том числе за 14 июля – 148 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 215 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 65 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 20 пациентов с ОРВИ и 592 – с пневмонией.
Врач скорой помощи
10:53Распространение нового коронавируса
В России за сутки 10 424 человека выздоровели от коронавируса
Всего на территории области зарегистрировано 5048 случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимирская область
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