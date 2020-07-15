Во Владимирской области более четырех тысяч человек вылечились от COVID

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 14 июля их число достигло 94.

"За период наблюдения в области отмечено 96 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4113 пациентов с коронавирусом, в том числе за 14 июля – 148 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 215 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 65 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 20 пациентов с ОРВИ и 592 – с пневмонией.