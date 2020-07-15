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На Филиппинах полицию привлекут для поиска заразившихся коронавирусом
Власти Филиппин привлекут полицию для поиска зараженных коронавирусной инфекцией и их отправки в карантинные центры, сообщило филиппинское издание Philippine... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:53
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, филиппины, в мире

На Филиппинах полицию привлекут для поиска заразившихся коронавирусом

12:53 15.07.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Власти Филиппин привлекут полицию для поиска зараженных коронавирусной инфекцией и их отправки в карантинные центры, сообщило филиппинское издание Philippine Star со ссылкой на главу филиппинского МВД Эдуардо Аньо.
"То, что мы собираемся сделать сейчас, - с помощью наших местных органов власти и филиппинской национальной полиции мы будем ходить по домам и доставлять людей с положительным результатом на COVID-19 в наши карантинные центры", - заявил Аньо в ходе пресс-конференции.
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Он также призвал всех граждан сообщать властям, если они знают "о соседе, который заражен коронавирусом и скрывается".
По последним данным, на Филиппинах за все время эпидемии было выявлено 58 850 случаев заражения, скончались более 1,6 тысячи, более 20 тысяч выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФилиппиныВ мире
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