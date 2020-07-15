https://ria.ru/20200715/1574379994.html
На Филиппинах полицию привлекут для поиска заразившихся коронавирусом
Власти Филиппин привлекут полицию для поиска зараженных коронавирусной инфекцией и их отправки в карантинные центры, сообщило филиппинское издание Philippine... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:53
2020-07-15T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
филиппины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, филиппины, в мире
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Власти Филиппин
привлекут полицию для поиска зараженных коронавирусной инфекцией
и их отправки в карантинные центры, сообщило филиппинское издание Philippine Star
со ссылкой на главу филиппинского МВД Эдуардо Аньо.
"То, что мы собираемся сделать сейчас, - с помощью наших местных органов власти и филиппинской национальной полиции мы будем ходить по домам и доставлять людей с положительным результатом на COVID-19 в наши карантинные центры", - заявил Аньо в ходе пресс-конференции.
Он также призвал всех граждан сообщать властям, если они знают "о соседе, который заражен коронавирусом и скрывается".
По последним данным, на Филиппинах за все время эпидемии было выявлено 58 850 случаев заражения, скончались более 1,6 тысячи, более 20 тысяч выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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