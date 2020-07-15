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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200715/1574379961.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 22 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,62 копейки - до 80,8392 рубля, курс доллара опустился на 32,77 копейки - до 70,7998... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a7ce656ac7b10480ce2a47fa2fe3385c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг вырос на 22 копейки

12:54 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,62 копейки - до 80,8392 рубля, курс доллара опустился на 32,77 копейки - до 70,7998 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 8,3 копейки, составив 75,3175 рубля.
Мужчина в защитной маске у информационного табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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