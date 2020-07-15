В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уральский край не должен носить имя революционера Якова Свердлова, а улицы в городах – имена убийц, заявила в среду председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
Межрегиональная ежегодная конференция "Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. Выдающиеся благотворители и меценаты. Вчера и сегодня" проходит в среду в онлайн-формате. Вступительное слово Громовой транслировалась на сайте пресс-центра МИА "Россия сегодня".
"История Урала – созидательная. Но невозможно говорить о созидательной истории на Урале – значит, в том числе, исключить моменты разрыва исторического сознания: то, что Екатеринбург, замечательный уральский край, носят имя (Якова – ред.) Свердлова", - сказала Громова на онлайн конференции.
По ее словам, изменение данных в паспортах не потребует больших финансовых затрат. "Я не хочу, чтобы свердловская молодежь воспринимала свою жизнь и свою жизненную траекторию, как ссыльный тракт. Мы должны укоренять в сознании людей гордость за историю своей страны", - подчеркнула представитель ЕСПО.
15 марта 2019, 10:00Великое противостояниеЯков Свердлов и сталинская собака ЯшкаСвердлов — председатель ВЦИК (то есть формально глава РСФСР) — умер сто лет назад, в марте 1919-го, от испанки. Так называли тогда одну из разновидностей гриппа. По словам Ленина, партия потеряла "наиболее отчеканенный тип профессионального революционера". Белые смотрели на мир иначе: по их мнению, скончался Черный Дьявол!
Также она обратила внимание на улицы, которые носят имена террористов или убийц. "Ходить по улицам, названным именами убийц – деструктивно", - подытожила Громова.
Екатеринбург (административный центр Свердловской области) основан в 1723 году и назван в честь жены императора Петра I Екатерины I. В 1924 году город был переименован в Свердловск в честь революционера, советского партийного и государственного деятеля Якова Свердлова. В 1991 год город снова стал Екатеринбургом, тогда как область переименована не была.
По данным сайта, Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, одна из главных задач Фонда ЕСПО - изучение и распространение "опыта благотворительной деятельности великой Княгини Елизаветы Федоровны и просветительских инициатив великого князя Сергея Александровича в период его управления Москвой (1891-1904)".