В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область

Яков Свердлов и сталинская собака Яшка Свердлов — председатель ВЦИК (то есть формально глава РСФСР) — умер сто лет назад, в марте 1919-го, от испанки. Так называли тогда одну из разновидностей гриппа. По словам Ленина, партия потеряла "наиболее отчеканенный тип профессионального революционера". Белые смотрели на мир иначе: по их мнению, скончался Черный Дьявол!