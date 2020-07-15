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Избитый свердловским депутатом крымчанин находится в реанимации
Пострадавший в конфликте с депутатом Первоуральской городской думы крымчанин находится в реанимации больницы города Саки, его состояние тяжелое, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:53
саки (крым)
первоуральск
свердловская область
происшествия
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саки (крым)
первоуральск
свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
саки (крым), первоуральск, свердловская область, происшествия

Избитый свердловским депутатом крымчанин находится в реанимации

12:53 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Пострадавший в конфликте с депутатом Первоуральской городской думы крымчанин находится в реанимации больницы города Саки, его состояние тяжелое, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Крыма.
Ранее следователи начали проверку по факту причинения жителем Первоуральска Свердловской области в ходе бытового конфликта телесных повреждений жителю крымского курортного города Саки. Источник в правоохранительных органах уточнял, что в конфликте участвовал депутат Первоуральской городской думы.
"Пострадавший находится в тяжелом состоянии, он в отделении реанимации, у него черепно-мозговая травма", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что крымчанин госпитализирован в Сакскую городскую больницу, врачи борются за его жизнь.
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Саки (Крым)ПервоуральскСвердловская областьПроисшествия
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