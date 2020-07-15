https://ria.ru/20200715/1574379875.html
Избитый свердловским депутатом крымчанин находится в реанимации
Пострадавший в конфликте с депутатом Первоуральской городской думы крымчанин находится в реанимации больницы города Саки, его состояние тяжелое, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:53
2020-07-15T12:53
саки (крым)
первоуральск
свердловская область
происшествия
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https://ria.ru/20200715/1574349947.html
1
саки (крым)
первоуральск
свердловская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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саки (крым), первоуральск, свердловская область, происшествия