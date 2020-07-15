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Госдума поддержала поправку о многодневном голосовании на выборах
Государственная дума на пленарном заседании в среду поддержала поправку в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:51
дмитрий медведев
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политика
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дмитрий медведев, госдума рф, политика

Госдума поддержала поправку о многодневном голосовании на выборах

12:47 15.07.2020 (обновлено: 12:51 15.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду поддержала поправку в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
"По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума и не подлежит пересмотру", - говорится в тексте поправки.
Изменения были предложены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.
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Дмитрий МедведевГосдума РФПолитика
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