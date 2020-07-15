Госдума поддержала поправку о многодневном голосовании на выборах

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду поддержала поправку в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
"По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума и не подлежит пересмотру", - говорится в тексте поправки.
Изменения были предложены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.