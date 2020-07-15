Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574379374.html
В Приднестровье за сутки выявили один новый случай COVID-19
Всего один случай заражения коронавирусом выявлен в Приднестровье за минувшие сутки, сообщил в среду оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
приднестровская молдавская республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_fe53256c006ac19d093ad304ecd050c8.jpg
https://ria.ru/20200713/1574303020.html
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_fe53256c006ac19d093ad304ecd050c8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_53e0f15a4be9c58024d28c9b79f11d74.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_230:0:771:541_1400x0_80_0_0_05983c9fb7f4dfb8dc44368cb42fd7cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, приднестровская молдавская республика, в мире

В Приднестровье за сутки выявили один новый случай COVID-19

12:44 15.07.2020
56
© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Всего один случай заражения коронавирусом выявлен в Приднестровье за минувшие сутки, сообщил в среду оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"Инфекция COVID-19 диагностирована у одного человека. Это мужчина 69 лет, проживающий в селе Дойбаны Дубоссарского района. Пенсионер пройдёт лечение в Рыбницком инфекционном госпитале", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на исследовании остается 64 биоматериала. По остальным анализам ответы отрицательные. Большее их число – это повторные ПЦР-тесты, проводимые для выздоравливающих пациентов.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1310 приднестровцев, 50 человек скончались, 1126 выздоровели.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
13 июля, 21:07Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отказалась снять с рассмотрения проект о трехдневном голосовании
Здание Государственной думы РФ
Госдума поддержала поправку о многодневном голосовании на выборах
Армянские военные в Тавушской области
Ереван передал ОБСЕ данные, где Баку размещает огневые точки
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала сумму общей задолженности по алиментам в России
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что силовики продолжают минировать районы у Попасной
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о Дне разгрома фашистских войск в битве за Кавказ
Голосование на выборах
В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах полицию привлекут для поиска заразившихся коронавирусом
Емельченков Сергей Евгеньевич
Источник рассказал подробности дела против замгендиректора "Почты России"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ обсудит создание алиментного фонда для решения проблемы задолженности
Вход в парк Диснейленд в Париже
Парижский "Диснейленд" возобновил работу после карантина
Автомобили скорой помощи
Избитый свердловским депутатом крымчанин находится в реанимации
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле переадресовали вопрос о перечислении в бюджет штрафа "Норникеля"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
Лента новостейМолния