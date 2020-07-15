В Приднестровье за сутки выявили один новый случай COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Всего один случай заражения Всего один случай заражения коронавирусом выявлен в Приднестровье за минувшие сутки, сообщил в среду оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики

"Инфекция COVID-19 диагностирована у одного человека. Это мужчина 69 лет, проживающий в селе Дойбаны Дубоссарского района. Пенсионер пройдёт лечение в Рыбницком инфекционном госпитале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на исследовании остается 64 биоматериала. По остальным анализам ответы отрицательные. Большее их число – это повторные ПЦР-тесты, проводимые для выздоравливающих пациентов.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1310 приднестровцев, 50 человек скончались, 1126 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.