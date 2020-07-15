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Госдума отказалась снять с рассмотрения проект о трехдневном голосовании
Госдума отказалась снимать с рассмотрения проект с поправками о трехдневном голосовании на выборах в РФ. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:44
ольга савастьянова
лдпр
госдума рф
сергей иванов (политик)
олег нилов
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ольга савастьянова, лдпр, госдума рф, сергей иванов (политик), олег нилов, политика

Госдума отказалась снять с рассмотрения проект о трехдневном голосовании

12:44 15.07.2020
217
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Госдума отказалась снимать с рассмотрения проект с поправками о трехдневном голосовании на выборах в РФ.
С соответствующим предложением выступил депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов. По словам главы комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, поправки в проект были внесены в соответствии с регламентом.
"В соответствии с регламентом Государственной думы при рассмотрении законопроекта во втором чтении, внесением поправок депутатов было изменено и название данного законопроекта... Законопроект подготовлен для рассмотрения на заседании", - сказала Савастьянова.
За снятие проекта с рассмотрения проголосовали 97 депутатов, против - 222.
Как сообщил ранее РИА Новости зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах всех уровней. Изменения, по его словам, были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.
Голосование
07:05
Многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования
720028
Обсудить 6
Ольга СавастьяноваЛДПРГосдума РФСергей Иванов (политик)Олег НиловПолитика
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