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Источник рассказал подробности дела против замгендиректора "Почты России"
Заместитель гендиректора "Почты России" Сергей Емельченков подозревается в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:50
почта россии
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
почта россии, происшествия

Источник рассказал подробности дела против замгендиректора "Почты России"

12:40 15.07.2020 (обновлено: 12:50 15.07.2020)
595
© Фото : Почта РоссииЕмельченков Сергей Евгеньевич
Емельченков Сергей Евгеньевич
© Фото : Почта России
Емельченков Сергей Евгеньевич. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заместитель гендиректора "Почты России" Сергей Емельченков подозревается в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее "Почта России" сообщила агентству, что отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Емельченкова возбуждено уголовное дело.
"Дело возбуждено по статье 286 УК РФ", - сказал собеседник.
Санкция первой части этой статьи о превышении должностных полномочий предполагает до четырех лет лишения свободы. Часть вторая - "деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ" - предусматривает уже до семи лет колонии.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО Почта России Максим Акимов (справа) во время встречи
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