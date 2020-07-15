В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На сентябрьские выборы глав регионов РФ уже выдвинуты 144 кандидата, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября.
"Для участия в выборах глав регионов в настоящее время выдвинулось 144 кандидата. Из них 28 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения, и 116 кандидатов выдвинуты от 24 политических партий", - сказала Памфилова на заседании в ЦИК.
Она уточнила, что в 14 российских регионах сроки выдвижения кандидатов на выборы высших должностных лиц уже завершены. Продолжается выдвижение кандидатов в 4 субъектах - в Коми, Чувашской республике, Пензенской и Ростовской областях.
Выдвижение кандидатов на выборы законодательных и представительных органов власти завершено только в четырех субъектах РФ, добавила глава ЦИК РФ.
"На данный момент по единым и одномандатным округам выдвинуты 3 714 кандидатов", - сообщила Памфилова.
Девять политических партий на сегодня уведомили ЦИК о своем участии в довыборах депутатов Госдумы, добавила Памфилова. Шесть из них уже представили документы на своих кандидатов. -