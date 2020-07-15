В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов

"Для участия в выборах глав регионов в настоящее время выдвинулось 144 кандидата. Из них 28 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения, и 116 кандидатов выдвинуты от 24 политических партий", - сказала Памфилова на заседании в ЦИК.