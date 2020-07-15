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В ЛНР заявили, что силовики продолжают минировать районы у Попасной
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании района подконтрольного Киеву города Попасная у... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:38
ситуация в днр и лнр
смм обсе
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире

В ЛНР заявили, что силовики продолжают минировать районы у Попасной

12:38 15.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании района подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке более 300 мин в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, также в ЛНР зафиксировали установку запрещенных противопехотных мин украинскими силовиками в данном районе.
"Вооруженные формирования Украины с использованием противотанковых мин ТМ-62 заминировали окраину населенного пункта Попасная", - заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
По его мнению, украинские силовики таким образом создают препятствия наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, чтобы скрыть от международных патрулей размещенное в данном районе запрещенное минскими договоренностями вооружение.
"В зоне ответственности 30 бригады ВСУ вблизи населенного пункта Попасная нашими наблюдателями отмечено размещение семи боевых бронированных машин", - сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевУкраинаВ мире
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