В ЛНР заявили, что силовики продолжают минировать районы у Попасной

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке более 300 мин в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, также в ЛНР зафиксировали установку запрещенных противопехотных мин украинскими силовиками в данном районе.