В ЛНР заявили, что силовики продолжают минировать районы у Попасной

ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании района подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке более 300 мин в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, также в ЛНР зафиксировали установку запрещенных противопехотных мин украинскими силовиками в данном районе.
"Вооруженные формирования Украины с использованием противотанковых мин ТМ-62 заминировали окраину населенного пункта Попасная", - заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
По его мнению, украинские силовики таким образом создают препятствия наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, чтобы скрыть от международных патрулей размещенное в данном районе запрещенное минскими договоренностями вооружение.
"В зоне ответственности 30 бригады ВСУ вблизи населенного пункта Попасная нашими наблюдателями отмечено размещение семи боевых бронированных машин", - сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.