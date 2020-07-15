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В Кремле переадресовали вопрос о перечислении в бюджет штрафа "Норникеля"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о перечислении штрафа "Норникеля" за аварию в Норильске в федеральный... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:37
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
норильск
экономика
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, норильск, экономика

В Кремле переадресовали вопрос о перечислении в бюджет штрафа "Норникеля"

12:37 15.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о перечислении штрафа "Норникеля" за аварию в Норильске в федеральный бюджет вместо регионального.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей. Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, которая позволит зачислить это возмещение в федеральный бюджет вместо местного.
"Это вопрос правительства, и я вас переадресую именно туда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент РФ Владимир Путин каким-то образом участвовать в решении вопроса о перечислении штрафа "Норникеля" в федеральный бюджет вместо регионального.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Госдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНорильскЭкономика
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