В Кремле переадресовали вопрос о перечислении в бюджет штрафа "Норникеля"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о перечислении штрафа "Норникеля" за аварию в Норильске в федеральный бюджет вместо регионального.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей. Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, которая позволит зачислить это возмещение в федеральный бюджет вместо местного.
"Это вопрос правительства, и я вас переадресую именно туда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент РФ Владимир Путин каким-то образом участвовать в решении вопроса о перечислении штрафа "Норникеля" в федеральный бюджет вместо регионального.