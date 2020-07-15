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Песков переадресовал вопрос о проектах по природоохранным зонам
Законопроекты, связанные с добычей ресурсов и строительством в природоохранных зонах, сейчас являются темой парламента, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:36
госдума рф
дмитрий песков
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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госдума рф, дмитрий песков, экономика

Песков переадресовал вопрос о проектах по природоохранным зонам

12:36 15.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Законопроекты, связанные с добычей ресурсов и строительством в природоохранных зонах, сейчас являются темой парламента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас это тема скорее парламента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к прорабатываемым в Госдуме проектам и поправкам, предполагающим более благоприятный режим для добычи ресурсов и строительства в природоохранных зонах.
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