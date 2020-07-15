https://ria.ru/20200715/1574378725.html
Глава Ростуризма анонсировала запуск программы доступного отдыха на Алтае
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова анонсировала запуск чартерных туров на Алтай в рамках новой программы доступных путешествий по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:17
2020-07-15T13:21
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владивосток
алтайский край
калининград
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туризм
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владивосток, алтайский край, калининград, туризм
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова анонсировала запуск чартерных туров на Алтай в рамках новой программы доступных путешествий по России.
Ключевой задачей Ростуризма на это лето было формирование доступных путешествий по стране - от Калининграда до Владивостока, отметила она.
"Сегодня мы запускаем программу поездок в Республику Алтай и в Алтайский край. Мечта каждого человека - побывать в этом замечательном регионе, насладиться красотой природы, увидеть бирюзу Катуни, покорить Белуху, заняться рафтингом. Теперь это стало доступно практически для каждого россиянина", - сказала Догузова.
Она подчеркнула, что поездка на Алтай - "чаще всего достаточно дорогой отдых". Но сейчас чиновники и туроператоры подготовили программы на любой вкус и кошелек.
Глава Ростуризма добавила, что в августе и сама собирается провести отпуск на Алтае.