Глава Ростуризма анонсировала запуск программы доступного отдыха на Алтае

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова анонсировала запуск чартерных туров на Алтай в рамках новой программы доступных путешествий по России.

Ключевой задачей Ростуризма на это лето было формирование доступных путешествий по стране - от Калининграда до Владивостока, отметила она.

"Сегодня мы запускаем программу поездок в Республику Алтай и в Алтайский край. Мечта каждого человека - побывать в этом замечательном регионе, насладиться красотой природы, увидеть бирюзу Катуни, покорить Белуху, заняться рафтингом. Теперь это стало доступно практически для каждого россиянина", - сказала Догузова.

Она подчеркнула, что поездка на Алтай - "чаще всего достаточно дорогой отдых". Но сейчас чиновники и туроператоры подготовили программы на любой вкус и кошелек.