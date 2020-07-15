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Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что воздержится от комментариев по конфликтной ситуации на линии соприкосновения в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:33
ситуация в днр и лнр
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донбасс
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вооруженные силы украины
дмитрий песков
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, дмитрий песков, москва, в мире

Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе

12:33 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что воздержится от комментариев по конфликтной ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о трех обстрелах в понедельник со стороны ВС Украины, в том числе поселка Донецкий у линии соприкосновения в Донбассе.
"Я не располагаю детальной информацией об этом. Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики. Но я не располагаю информацией об инциденте, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва вмешаться в конфликтную ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковМоскваВ мире
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