https://ria.ru/20200715/1574378639.html
Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что воздержится от комментариев по конфликтной ситуации на линии соприкосновения в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:33
2020-07-15T12:33
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
дмитрий песков
москва
в мире
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https://ria.ru/20200714/1574329093.html
донбасс
луганская народная республика
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, дмитрий песков, москва, в мире