https://ria.ru/20200715/1574378560.html
Лукашенко заявил, что будет защищать Белоруссию всеми законными методами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет защищать страну всеми законными методами. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:32
2020-07-15T12:32
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 июл – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что будет защищать страну всеми законными методами.
"Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим", - заявил Лукашенко на встрече с активом Витебской области. Его слова приводит агентство Белта.
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Всего зарегистрировано в качестве кандидатов пять человек, двоим политикам во вторник ЦИК отказал в регистрации. Ранее действующий президент заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.
Проходящая политическая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов в президенты, альтернативных Лукашенко. Как сообщал МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив.