Лукашенко заявил, что будет защищать Белоруссию всеми законными методами

"Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим", - заявил Лукашенко на встрече с активом Витебской области. Его слова приводит агентство Белта .

Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Всего зарегистрировано в качестве кандидатов пять человек, двоим политикам во вторник ЦИК отказал в регистрации. Ранее действующий президент заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.