Источник: Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москва и Турции. Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу со ссылкой на Министерство транспорта

Источник РИА Новости в Минтрансе республики подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что точной даты восстановления авиасообщения пока нет.

"Когда самолеты полетят, неизвестно. Это уже авиаперевозчики согласуют и договорятся между собой. Может, завтра, может, через неделю", — отметил собеседник агентства.

В авиакомпании Turkish Airlines РИА Новости сообщили, что рейсов на сегодня между двумя странами не запланировано. "Мы будем ждать дальнейших указаний от министерства. Как только будет определен календарь полетов и число рейсов — сразу же стартуем", — добавил источник.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова , Владимир Путин и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали тему возобновления полетов и поручили ведомствам начать переговоры.

Из-за пандемии COVID-19 российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны. Исключением стали вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны или по отдельным решениям правительства.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Авиасообщение планируют открыть со странами, где заболеваемость коронавирусной инфекцией не превышает 40 тысяч случаев на 100 тысяч населения. Кроме того, среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения вируса там не должен быть выше одного процента.

Недавно Росавиация сообщила, что направила обращения авиавластям некоторых государств с предложениями по возобновлению рейсов и уже получила ответы.