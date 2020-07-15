Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20200715/1574378355.html
В Кремле назвали президентские выборы суверенным делом Белоруссии
Президентские выборы являются суверенным делом Белоруссии, и Россия не будет туда вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:30
союзное государство
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573380801_0:237:3072:1965_1400x0_80_0_0_d220934ee11b1bc64e6a449901238c41.jpg
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573380801_0:237:3072:1965_1400x0_80_0_0_d220934ee11b1bc64e6a449901238c41.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573380801_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6f9afdc90e4249e0e8f4ad4be988b324.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573380801_1065:0:2885:1820_1400x0_80_0_0_fec33ee0f6dad12f456c05cc2dc17a58.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле назвали президентские выборы суверенным делом Белоруссии

12:30 15.07.2020
852
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПарад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президентские выборы являются суверенным делом Белоруссии, и Россия не будет туда вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как внутреннее дело Белоруссии. Здесь в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в этой стране.
Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что эти "выборы не связаны с союзным государством".
"Мы, действительно, ближе друг к другу, чем другие страны в силу характера нашего союзного государства. Но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться", - добавил Песков.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. В стране зарегистрировано пять кандидатов в президенты, двум претендентам во вторник было отказано в регистрации. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация.
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
1451007
Обсудить 0
Союзное государствоПрезидентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что будет защищать Белоруссию всеми законными методами
Президент РФ Владимир Путин
Пескову пока не известно об отпуске Путина
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
ЦИК опроверг сообщения об утечке данных участников онлайн-голосования
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
Самолет Boeing 737-800
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ обсудит создание алиментного фонда для решения проблемы задолженности
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле переадресовали вопрос о перечислении в бюджет штрафа "Норникеля"
Президент РФ Владимир Путин
Путин не предлагал отложить "Бессмертный полк", заявил Песков
Голосование на выборах
В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов
Элеонора Митрофанова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Митрофанова отреагировала на вывешивание посольством США флага ЛГБТ
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Эксперт прокомментировал митинг в Баку в поддержку армии
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Карабахе за сутки не выявили новых случаев COVID-19
Посетитель у стойки мобильного оператора Tele2
ФАС завела дело против Tele2 из-за повышения тарифов в мае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
Лента новостейМолния