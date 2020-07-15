В Кремле назвали президентские выборы суверенным делом Белоруссии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президентские выборы являются суверенным делом Белоруссии, и Россия не будет туда вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как внутреннее дело Белоруссии. Здесь в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в этой стране.
Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что эти "выборы не связаны с союзным государством".
"Мы, действительно, ближе друг к другу, чем другие страны в силу характера нашего союзного государства. Но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться", - добавил Песков.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. В стране зарегистрировано пять кандидатов в президенты, двум претендентам во вторник было отказано в регистрации. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация.