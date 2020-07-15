https://ria.ru/20200715/1574378325.html
Пескову пока не известно об отпуске Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему пока ничего не известно об отпуске главы государства, на краткосрочную и среднесрочную... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:30
2020-07-15T12:30
дмитрий песков
владимир путин
политика
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Denis Inkognito
Кого то еще интересует когда у Путина отпуск? Какой смысл в этой информации? Отпуск у него или нет, какая разница?
19
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:0:2838:1596_1400x0_80_0_0_f872b6b9b7da0c967d35212466daf94c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика