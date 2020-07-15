Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574378325.html
Пескову пока не известно об отпуске Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему пока ничего не известно об отпуске главы государства, на краткосрочную и среднесрочную... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:30
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:0:2838:1596_1400x0_80_0_0_f872b6b9b7da0c967d35212466daf94c.jpg
Кого то еще интересует когда у Путина отпуск? Какой смысл в этой информации? Отпуск у него или нет, какая разница?
19
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:0:2838:1596_1400x0_80_0_0_f872b6b9b7da0c967d35212466daf94c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_109:0:2838:2047_1400x0_80_0_0_58dd57e4b09771bb2a0032c57089e419.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_274:0:2321:2047_1400x0_80_0_0_c2541f97e854a5b495ed38cf5dd95db8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, политика

Пескову пока не известно об отпуске Путина

12:30 15.07.2020
941
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему пока ничего не известно об отпуске главы государства, на краткосрочную и среднесрочную перспективы у Владимира Путина насыщенные рабочие планы.
"Мне пока ничего не известно об отпуске президента, пока планы на краткосрочную и среднесрочную перспективы достаточно насыщенные, рабочие", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Путин в отпуск в этом году.
Говоря о себе, пресс-секретарь президента также отметил, что пока планов на отпуск не строил. "Пока не понимаю. Если будет возможность, обязательно уйду в отпуск. В отпуск надо ходить", - сказал Песков.
5300136
Обсудить 2
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Кого то еще интересует когда у Путина отпуск? Какой смысл в этой информации? Отпуск у него или нет, какая разница?
15 июля, 12:58
DIDenis Inkognito
1720000
Рекомендуем
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
В Кремле назвали президентские выборы суверенным делом Белоруссии
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
ЦИК опроверг сообщения об утечке данных участников онлайн-голосования
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол
Владимир Путин и Владимир Булавин
Путин проведет встречу с главой ФТС
Президент РФ Владимир Путин
Путин не предлагал отложить "Бессмертный полк", заявил Песков
Самолет Boeing 737-800
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Эксперт прокомментировал митинг в Баку в поддержку армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что будет защищать Белоруссию всеми законными методами
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Голосование на выборах
В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов
Алексей Диденко
ЛДПР не поддержит поправки о многодневном голосовании
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле переадресовали вопрос о перечислении в бюджет штрафа "Норникеля"
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отказалась снять с рассмотрения проект о трехдневном голосовании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
Лента новостейМолния