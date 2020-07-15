https://ria.ru/20200715/1574378288.html
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:30
2020-07-15T12:48
россия
турция
общество
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https://ria.ru/20200715/1574360847.html
kokon
Надеюсь россияне считающие себя православными, в Турцию больше не станут ездить, в знак протеста передачи храма святой Софии.
202
Арсений Новиков
Кому и сколько заплатили турки?
98
23
россия
турция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151486/34/1514863486_1006:1109:2675:2048_1400x0_80_0_0_213dcb745f1b3a356b1c965085cf89fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, общество