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https://ria.ru/20200715/1574378288.html
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:48
россия
турция
общество
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https://cdn21.img.ria.ru/images/151486/34/1514863486_1006:1109:2675:2048_1400x0_80_0_0_213dcb745f1b3a356b1c965085cf89fd.jpg
https://ria.ru/20200715/1574360847.html
Надеюсь россияне считающие себя православными, в Турцию больше не станут ездить, в знак протеста передачи храма святой Софии.
202
Кому и сколько заплатили турки?
98
23
россия
турция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151486/34/1514863486_1006:1109:2675:2048_1400x0_80_0_0_213dcb745f1b3a356b1c965085cf89fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, турция, общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

12:30 15.07.2020 (обновлено: 12:48 15.07.2020)
111948
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800
Самолет Boeing 737-800
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
Источник РИА Новости в турецком Минтрансе подтвердил информацию, однако уточнил, что точной даты пока нет.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Авиасообщение будут возобновлять с теми странами, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, среднесуточный прирост числа заболевших и показатель распространения COVID-19 в этих странах не должен превышать 1%.
Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исключения составляют лишь рейсы, которые вывозят россиян из-за границы, а также грузовые, санитарные, почтовые и некоторые другие перелеты.
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Обсудить 23
РоссияТурцияОбщество
Популярные комментарии
Надеюсь россияне считающие себя православными, в Турцию больше не станут ездить, в знак протеста передачи храма святой Софии.
15 июля, 12:34
kokon
154200343
Кому и сколько заплатили турки?
15 июля, 12:31
Арсений Новиков
79202114
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