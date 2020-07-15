Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200715/1574378232.html
ЦИК опроверг сообщения об утечке данных участников онлайн-голосования
Персональные данные участников электронного голосования по поправкам к конституции не могли уйти в открытый доступ, вся информация о таких утечках вызвана... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:29
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:37:1972:1146_1400x0_80_0_0_cc52fea1924129b7ab62f08245f22e45.jpg
https://ria.ru/20200706/1573943395.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:37:1972:1146_1400x0_80_0_0_cc52fea1924129b7ab62f08245f22e45.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_103:0:1856:1315_1400x0_80_0_0_3af5e415d5fa7c362653f6ad325df5f1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_322:0:1637:1315_1400x0_80_0_0_f160ce41a35da128de88b7f94294d390.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, цик рф, общество

ЦИК опроверг сообщения об утечке данных участников онлайн-голосования

12:29 15.07.2020
76
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Персональные данные участников электронного голосования по поправкам к конституции не могли уйти в открытый доступ, вся информация о таких утечках вызвана желанием сделать информационную сенсацию, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.
Ранее издание "Медуза" сообщило, что паспортные данные избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ, якобы лежали практически в открытом доступе.
Комментируя эту публикацию, Памфилова напомнила, что в случае, если участник голосования, подавший заявления для участии в электронной процедуре, явился на участок по месту жительства, его могли включить в список участников только после проверки, не проголосовал ли он ранее.
"При указанной проверке у участковой избирательной комиссии было несколько возможностей. Обратиться к специальному сайту по серии и номеру паспорта. Эту информацию также можно было получить в ТИК либо автономно, с применением специально разработанного программного обеспечения, там содержалась исключительно закодированная последовательность знаков, полученная в результате преобразования серии и номера паспортов граждан. Из этого следует, что никаких данных граждан, тем более, персональных данных участников голосования указанный сервис не содержал", - разъяснила Памфилова.
Она отметила, что всерьез комментировать "умозрительные предположения на основании данных серий и номеров паспортов", не представляется целесообразным.
"Что там за сведения, степень достоверности - никому не известно... Более того, сами по себе цифры серии и номера паспортов без привязки к фамилии, именам, отчествам человека никакими персональными данными просто не являются", - отметила глава ЦИК.
Она добавила, что публикация об утечке данных вызвана желанием сделать информационную сенсацию, но это, по ее словам, "не получится".
Артем Кирьянов
6 июля, 12:00Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП предложили ЦИК совместно готовить экспертов по онлайн-голосованию
410011
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЦИК РФОбщество
Рекомендуем
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
В Кремле назвали президентские выборы суверенным делом Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин
Пескову пока не известно об отпуске Путина
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Карабахе за сутки не выявили новых случаев COVID-19
Посетитель у стойки мобильного оператора Tele2
ФАС завела дело против Tele2 из-за повышения тарифов в мае
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол
Ноутбук
Комитет Госдумы поддержал законопроект об удаленной работе
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ обсудит создание алиментного фонда для решения проблемы задолженности
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Эксперт прокомментировал митинг в Баку в поддержку армии
Самолет Boeing 737-800
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что будет защищать Белоруссию всеми законными методами
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали штраф за призывы к отчуждению территорий
Голосование на выборах
В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Более двух тысяч нелегалов выдворили из России с начала пандемии
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
Лента новостейМолния