ЦИК опроверг сообщения об утечке данных участников онлайн-голосования

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Персональные данные участников электронного голосования по поправкам к конституции не могли уйти в открытый доступ, вся информация о таких утечках вызвана желанием сделать информационную сенсацию, заявила глава Персональные данные участников электронного голосования по поправкам к конституции не могли уйти в открытый доступ, вся информация о таких утечках вызвана желанием сделать информационную сенсацию, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.

Ранее издание "Медуза" сообщило, что паспортные данные избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ, якобы лежали практически в открытом доступе.

Комментируя эту публикацию, Памфилова напомнила, что в случае, если участник голосования, подавший заявления для участии в электронной процедуре, явился на участок по месту жительства, его могли включить в список участников только после проверки, не проголосовал ли он ранее.

"При указанной проверке у участковой избирательной комиссии было несколько возможностей. Обратиться к специальному сайту по серии и номеру паспорта. Эту информацию также можно было получить в ТИК либо автономно, с применением специально разработанного программного обеспечения, там содержалась исключительно закодированная последовательность знаков, полученная в результате преобразования серии и номера паспортов граждан. Из этого следует, что никаких данных граждан, тем более, персональных данных участников голосования указанный сервис не содержал", - разъяснила Памфилова.

Она отметила, что всерьез комментировать "умозрительные предположения на основании данных серий и номеров паспортов", не представляется целесообразным.

"Что там за сведения, степень достоверности - никому не известно... Более того, сами по себе цифры серии и номера паспортов без привязки к фамилии, именам, отчествам человека никакими персональными данными просто не являются", - отметила глава ЦИК.