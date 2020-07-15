Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

"Что касается завтрашнего дня. Запланированы телефонные междугородные разговоры. Но главное - то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ", - рассказал Песков о рабочем графике президента.