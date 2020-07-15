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Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:42
керчь
северная верфь
севмаш
владимир путин
безопасность
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353
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керчь, северная верфь, севмаш, владимир путин, безопасность

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

12:26 15.07.2020 (обновлено: 12:42 15.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается завтрашнего дня. Запланированы телефонные междугородные разговоры. Но главное - то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ", - рассказал Песков о рабочем графике президента.
Он добавил, что Путин будет на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Оттуда же он примет участие в общении в формате видеоконференции с другими судостроительными комплексами - "Севмаш" и "Северная верфь", где также будут закладывать новые корабли.
"Пообщается с представителями, которые работают на заводе "Залив", будут еще встречи, о которых мы будем вас по ходу информировать", - заключил Песков.
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
11 марта, 17:42
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КерчьСеверная верфьСевмашВладимир ПутинБезопасность
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