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Путин не предлагал отложить "Бессмертный полк", заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:23
василий лановой
владимир мединский
дмитрий песков
общество
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дата не важна, я лично приму участие в любой случае в любое время!
27
не будет ! власти побоятся проводить т.к. могут быть лозунги против ввп ,за свободу Н.Н.Платошкину ну и за одно Фургалу !!! и из потока людей ,многотысячного, вряд ли власти смогут вытащить эти плакаты !!!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:149:3026:1851_1400x0_80_0_0_f1b3fa9cff5a2bb0564091790bdda1e1.jpg
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василий лановой, владимир мединский, дмитрий песков, общество

Путин не предлагал отложить "Бессмертный полк", заявил Песков

12:23 15.07.2020
3449
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, президент их озвучит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность переноса "Бессмертного полка" на сентябрь из-за эпидемиологической обстановки.
"Но пока каких-то новых предложений президента не было", - уточнил он.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что шествие, первоначально назначенное на 26 июля, может быть отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Председатель центрального штаба "Бессмертного полка России", народный артист СССР Василий Лановой подтвердил РИА Новости, что акция может быть перенесена на 2 или 3 сентября. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что решение о проведении шествия будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.
Акция Бессмертный полк в Москве
11:54
Мединский оценил возможность переноса шествия "Бессмертного полка"
76122720
Обсудить 7
Василий ЛановойВладимир МединскийДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
дата не важна, я лично приму участие в любой случае в любое время!
15 июля, 13:05
Анна Луч
4030128
не будет ! власти побоятся проводить т.к. могут быть лозунги против ввп ,за свободу Н.Н.Платошкину ну и за одно Фургалу !!! и из потока людей ,многотысячного, вряд ли власти смогут вытащить эти плакаты !!!
15 июля, 13:42
Alexandr Beloglaov
1720003
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