Путин не предлагал отложить "Бессмертный полк", заявил Песков

"Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, президент их озвучит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность переноса "Бессмертного полка" на сентябрь из-за эпидемиологической обстановки.