Путин не предлагал отложить "Бессмертный полк", заявил Песков

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, президент их озвучит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность переноса "Бессмертного полка" на сентябрь из-за эпидемиологической обстановки.
"Но пока каких-то новых предложений президента не было", - уточнил он.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что шествие, первоначально назначенное на 26 июля, может быть отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Председатель центрального штаба "Бессмертного полка России", народный артист СССР Василий Лановой подтвердил РИА Новости, что акция может быть перенесена на 2 или 3 сентября. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что решение о проведении шествия будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.