https://ria.ru/20200715/1574377634.html
Аэропорт Краснодара эвакуировали после информации о "минировании"
Пассажиры аэропорта Краснодара эвакуированы после информации о "минировании", рейсы задержаны, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:20
2020-07-15T12:20
краснодар
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https://ria.ru/20200715/1574374248.html
краснодар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар