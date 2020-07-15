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Аэропорт Краснодара эвакуировали после информации о "минировании"
Пассажиры аэропорта Краснодара эвакуированы после информации о "минировании", рейсы задержаны, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:20
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РИА Новости
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краснодар

Аэропорт Краснодара эвакуировали после информации о "минировании"

12:20 15.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта "Краснодар"
Здание аэропорта Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Здание аэропорта "Краснодар" . Архивное фото
СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Пассажиры аэропорта Краснодара эвакуированы после информации о "минировании", рейсы задержаны, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
По его словам, в здании аэропорта работает оперативная группа с кинологами.
"В 11.13 в аэропорт Краснодара поступила информация о возможном минировании. Пассажиры эвакуированы из терминала на безопасное расстояние. Рейсы задержаны", - пояснил представитель аэропорта.
Во вторник днём пассажиры аэропорта краевой столицы также были эвакуированы после сообщения о "минировании" самолётов и здания. Информация не подтвердилась, и после проверки аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
11:39Краснодарский край
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