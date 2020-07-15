https://ria.ru/20200715/1574377614.html
В США туристов будут штрафовать за нарушение правил карантина
В Нью-Йорке туристам, не соблюдающим карантинные меры, грозит штраф в размере двух тысяч долларов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:44
2020-07-15T16:44
туризм
коронавирус covid-19
туризм
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
новости - туризм
нью-йорк (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), новости - туризм, нью-йорк (город)
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
В Нью-Йорке туристам, не соблюдающим карантинные меры, грозит штраф в размере двух тысяч долларов, сообщает
Travel and Leisure.
Губернатор Эндрю Куомо разослал новые правила приема гостей во все аэропорты штата. Прибывающие путешественники теперь обязаны заполнить специальные анкеты, указав в них личные данные, сведения о состоянии здоровья и месте, где они планируют остановиться.
Такая мера, как заявляют власти, позволит выявить и отправить на двухнедельный карантин пассажиров, прибывших из штатов с большим числом зараженных, и избежать вспышки заболеваний в крупнейшем мегаполисе страны.
Проверять заполнение анкет власти обязали сотрудников воздушных гаваней, департамента здравоохранения и полицейских. Тем гражданам, кто покинет аэропорт, не заполнив бумаги, грозит штраф в размере двух тысяч долларов.
Приезжающие на поезде или автомобиле должны будут заполнить форму онлайн. В противном случае они также будут оштрафованы.