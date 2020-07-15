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В США туристов будут штрафовать за нарушение правил карантина
В Нью-Йорке туристам, не соблюдающим карантинные меры, грозит штраф в размере двух тысяч долларов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:44
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туризм
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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353
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коронавирус covid-19, туризм, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), новости - туризм, нью-йорк (город)

В США туристов будут штрафовать за нарушение правил карантина

16:44 15.07.2020
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© РИА Новости / Вера ГолосоваТуристы фотографируют статую Свободы в Нью-Йорке
Туристы фотографируют статую Свободы в Нью-Йорке
© РИА Новости / Вера Голосова
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В Нью-Йорке туристам, не соблюдающим карантинные меры, грозит штраф в размере двух тысяч долларов, сообщает Travel and Leisure.
Губернатор Эндрю Куомо разослал новые правила приема гостей во все аэропорты штата. Прибывающие путешественники теперь обязаны заполнить специальные анкеты, указав в них личные данные, сведения о состоянии здоровья и месте, где они планируют остановиться.
Такая мера, как заявляют власти, позволит выявить и отправить на двухнедельный карантин пассажиров, прибывших из штатов с большим числом зараженных, и избежать вспышки заболеваний в крупнейшем мегаполисе страны.
Проверять заполнение анкет власти обязали сотрудников воздушных гаваней, департамента здравоохранения и полицейских. Тем гражданам, кто покинет аэропорт, не заполнив бумаги, грозит штраф в размере двух тысяч долларов.
Приезжающие на поезде или автомобиле должны будут заполнить форму онлайн. В противном случае они также будут оштрафованы.
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