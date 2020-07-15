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Распространение нового коронавируса
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В Вооруженных силах Украины зафиксировали 14 новых случаев коронавируса
Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 125 человек, выздоровели уже 486... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В Вооруженных силах Украины зафиксировали 14 новых случаев коронавируса

12:18 15.07.2020
60
© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 125 человек, выздоровели уже 486 человек, сообщила в среду пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится два человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, по состоянию на утро среды в ВСУ болеют 125 человек, всего за время пандемии выздоровели 486 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 471 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 55 607 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 427 человек, выздоровели 28 131 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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