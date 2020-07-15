https://ria.ru/20200715/1574377513.html
В Вооруженных силах Украины зафиксировали 14 новых случаев коронавируса
Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 125 человек, выздоровели уже 486... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:18
2020-07-15T12:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564797115_0:90:1500:934_1400x0_80_0_0_7fa01550d3ef779bc9b322af002945b2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире
КИЕВ, 15 июл – РИА Новости.
Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом
зафиксировали в Вооруженных силах Украины
за минувшие сутки, всего болеют 125 человек, выздоровели уже 486 человек, сообщила в среду пресс-служба командования медицинских сил ВСУ
.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится два человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, по состоянию на утро среды в ВСУ болеют 125 человек, всего за время пандемии выздоровели 486 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 471 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 55 607 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 427 человек, выздоровели 28 131 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф