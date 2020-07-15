Врач оценила состояние выписанных участников испытаний вакцины от COVID

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первые участники тестирования вакцины от новой коронавирусной инфекции получили иммунитет и довольные отправились по домам, рассказала заведующий терапевтическим отделением главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, врач-соисследователь Светлана Волчихина.
В среду Минобороны сообщило, что первая группа из 18 добровольцев-участников испытаний вакцины от коронавируса выписана из госпиталя имени Бурденко.
"Сегодня у нас знаковое событие. Первая группа добровольцев, которая состояла из двух подгрупп (выписана - ред.). Первая подгруппа получила первый компонент, вторая подгруппа получила второй компонент. И сегодня, наконец, на 28-е сутки от вакцинации они были выписаны. Счастливые, довольные - они поехали домой. Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса. Поэтому мы со спокойной душой, совестью отпускаем их домой, к родным, близким, к семьям, к их работе. Так что в путь", - сказала она в видео, предоставленным Минобороны.
Врач поблагодарила участников тестирования за их помощь.
На 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.
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