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Врач оценила состояние выписанных участников испытаний вакцины от COVID
Первые участники тестирования вакцины от новой коронавирусной инфекции получили иммунитет и довольные отправились по домам, рассказала заведующий... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Врач оценила состояние выписанных участников испытаний вакцины от COVID

12:19 15.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Врач проводит обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Врач проводит обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первые участники тестирования вакцины от новой коронавирусной инфекции получили иммунитет и довольные отправились по домам, рассказала заведующий терапевтическим отделением главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, врач-соисследователь Светлана Волчихина.
В среду Минобороны сообщило, что первая группа из 18 добровольцев-участников испытаний вакцины от коронавируса выписана из госпиталя имени Бурденко.
"Сегодня у нас знаковое событие. Первая группа добровольцев, которая состояла из двух подгрупп (выписана - ред.). Первая подгруппа получила первый компонент, вторая подгруппа получила второй компонент. И сегодня, наконец, на 28-е сутки от вакцинации они были выписаны. Счастливые, довольные - они поехали домой. Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса. Поэтому мы со спокойной душой, совестью отпускаем их домой, к родным, близким, к семьям, к их работе. Так что в путь", - сказала она в видео, предоставленным Минобороны.
Врач поблагодарила участников тестирования за их помощь.
На 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИнститут нейрохирургии имени академика Н. Н. БурденкоОбщество
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