Врач оценила состояние выписанных участников испытаний вакцины от COVID

"Сегодня у нас знаковое событие. Первая группа добровольцев, которая состояла из двух подгрупп (выписана - ред.). Первая подгруппа получила первый компонент, вторая подгруппа получила второй компонент. И сегодня, наконец, на 28-е сутки от вакцинации они были выписаны. Счастливые, довольные - они поехали домой. Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса. Поэтому мы со спокойной душой, совестью отпускаем их домой, к родным, близким, к семьям, к их работе. Так что в путь", - сказала она в видео, предоставленным Минобороны.