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Суд поддержал решение женералитета о введении карантина в части Каталонии
Суд поддержал решение каталонского женералитета о введении карантина в ряде муниципалитетов комарки Сегрия, расположенной в испанском автономном сообществе... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:18
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коронавирус covid-19, ким торра, коронавирусы, каталония, европа, испания, в мире

Суд поддержал решение женералитета о введении карантина в части Каталонии

12:18 15.07.2020
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МАДРИД, 15 июл – РИА Новости. Суд поддержал решение каталонского женералитета о введении карантина в ряде муниципалитетов комарки Сегрия, расположенной в испанском автономном сообществе Каталония, ранее он выступил против этого решения.
Каталонское правительство в минувшие выходные заявило, что вводит жесткий карантин в части комарки Сегрия, включая город Льейда, где эпидемиологическая обстановка ухудшилась: жителям хотели запретить выходить из домов за исключением случаев острой необходимости, все магазины (за исключением продовольственных), мастерские, спортивные центры и так далее будут закрыты, рестораны и бары смогут продавать еду только с доставкой на дом. Однако это решение в судебном порядке обжаловала прокуратура, и следственный суд Льейды отказался подтверждать его законность, поскольку, по его мнению, локальные вспышки заражений "находятся под контролем", и подобные ограничительные меры может принимать только правительство Испании. В понедельник глава каталонского женералитета Ким Торра заявил, что карантин будет введен, несмотря на судебное решение. Правительство Испании поддержало действия каталонских властей, напомнив, что на данном этапе решения о санитарных мерах принимают правительства автономных сообществ.
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Однако в итоге женералитет в принятом документе несколько смягчил планируемые ранее меры: жители смогут ходить на прогулки, магазинам разрешено работать по предварительной записи, рестораны и бары смогут продавать еду только на вынос, все развлекательные и культурные центры будут закрыты, запрещено собираться компаниям более 10 человек.
"Дежурный суд Льейды на 15 дней подтверждает меры, принятые санитарными службами города Льейды, шести муниципалитетов, и просит точную информацию о пандемии", - сообщил Высший суд Каталонии в Twitter. При этом он не согласился с введением жесткого карантина в муниципалитете Масалькореч, где живут 600 человек и где в июле был зафиксирован только один случай заражения. Всего население территории, где действует жесткий карантин, около 160 тысяч.
Суд в своем решении заявил, что "меры необходимы, поскольку принятые до этого постановления не смогли достичь полностью целей контроля за пандемией и снижения риска заражений", а также оценил действия региональных властей как "пропорциональные целям, которые ставятся".
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С момента снятия режима повышенной готовности в Испании 21 июня в стране было зафиксировано 120 локальных вспышек COVID-19. Власти различных автономных сообществ применяют дополнительные меры санитарного контроля, в частности, на большей части территории страны (в том числе в Каталонии, Андалусии, на Балеарских островах) введено обязательное ношение масок не только в транспорте и закрытых помещениях, но и на улицах.
Испания – одна из самых пострадавших в Европе стран от пандемии: было выявлено 256 тысяч случаев заражения, хотя проведенное минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5,2% жителей. По официальным данным, скончались 28,4 тысячи человек. За последние сутки в Испании выявлено 263 случаев заболевания, за неделю скончались восемь человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ким ТорраКоронавирусыКаталонияЕвропаИспанияВ мире
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