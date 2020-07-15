https://ria.ru/20200715/1574377242.html
В Госдуме назвали штраф за призывы к отчуждению территорий
Административный штраф до 500 тысяч рублей будет грозить за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий РФ, соответствующая норма в предлагается РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:15
2020-07-15T12:15
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Административный штраф до 500 тысяч рублей будет грозить за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий РФ, соответствующая норма в предлагается в КоАП в развитие предложенной в конституции нормы о запрете на отчуждение территорий, сообщили журналистам в пресс-службе профильного комитета по госстроительству и законодательству.
Ранее сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ депутат Павел Крашенинников
и сенатор Андрей Клишас
внесли в Госдуму
законопроекты с поправками в КоАП, УК и УПК за призывы и действия по отчуждению территорий.
"Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей: для граждан - от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.