Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574377242.html
В Госдуме назвали штраф за призывы к отчуждению территорий
Административный штраф до 500 тысяч рублей будет грозить за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий РФ, соответствующая норма в предлагается РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:15
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1400x0_80_0_0_d860374c9b1577c7454e9e8e3c55a9ab.jpg
https://ria.ru/20200708/1574081306.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1400x0_80_0_0_d860374c9b1577c7454e9e8e3c55a9ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_68:0:2797:2047_1400x0_80_0_0_30a2dc8c19eca20d1240f47ee10fda4a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_538:228:2357:2047_1400x0_80_0_0_759d5e8fec59abce939b34e33175ec86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество

В Госдуме назвали штраф за призывы к отчуждению территорий

12:15 15.07.2020
259
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Административный штраф до 500 тысяч рублей будет грозить за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий РФ, соответствующая норма в предлагается в КоАП в развитие предложенной в конституции нормы о запрете на отчуждение территорий, сообщили журналистам в пресс-службе профильного комитета по госстроительству и законодательству.
Ранее сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроекты с поправками в КоАП, УК и УПК за призывы и действия по отчуждению территорий.
"Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей: для граждан - от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
Крымский политолог Александр Форманчук
8 июля, 20:52
Эксперт оценил законопроект об отчуждении территорий
3310002
Обсудить 4
Андрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Элеонора Митрофанова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Митрофанова отреагировала на вывешивание посольством США флага ЛГБТ
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В ДНР число случаев COVID-19 достигло 1426
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Суд поддержал решение женералитета о введении карантина в части Каталонии
Алексей Диденко
ЛДПР не поддержит поправки о многодневном голосовании
Врач проводит обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Врач оценила состояние выписанных участников испытаний вакцины от COVID
Украинская военная техника на Донбассе
В Вооруженных силах Украины зафиксировали 14 новых случаев коронавируса
Ноутбук
Комитет Госдумы поддержал законопроект об удаленной работе
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 70
Владимир Путин и Владимир Булавин
Путин проведет встречу с главой ФТС
Посетитель у стойки мобильного оператора Tele2
ФАС завела дело против Tele2 из-за повышения тарифов в мае
Валерий Цепкало
Жена Цепкало объяснила выявленные ЦИК Белоруссии ошибки в декларации
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Более двух тысяч нелегалов выдворили из России с начала пандемии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
Лента новостейМолния