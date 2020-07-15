В Госдуме назвали штраф за призывы к отчуждению территорий

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Административный штраф до 500 тысяч рублей будет грозить за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий РФ, соответствующая норма в предлагается в КоАП в развитие предложенной в конституции нормы о запрете на отчуждение территорий, сообщили журналистам в пресс-службе профильного комитета по госстроительству и законодательству.

"Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей: для граждан - от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.