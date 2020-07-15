ФАС завела дело против Tele2 из-за повышения тарифов в мае

В июне ФАС России сообщила, что потребовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы связи должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. ФАС выдала компании предупреждение, по которому ей надлежало привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая, в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.