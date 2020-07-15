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ФАС завела дело против Tele2 из-за повышения тарифов в мае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против одного из крупнейших российских сотовых операторов Tele2 из-за повышения тарифов на связь... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:24
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС завела дело против Tele2 из-за повышения тарифов в мае

12:24 15.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосетитель у стойки мобильного оператора Tele2
Посетитель у стойки мобильного оператора Tele2
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Посетитель у стойки мобильного оператора Tele2 . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против одного из крупнейших российских сотовых операторов Tele2 из-за повышения тарифов на связь в мае, сообщило ведомство.
В июне ФАС России сообщила, что потребовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы связи должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. ФАС выдала компании предупреждение, по которому ей надлежало привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая, в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.
"Компания не привела тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года, и не сообщила в ФАС России о выполнении предупреждения. На основании этого ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
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