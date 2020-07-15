https://ria.ru/20200715/1574377072.html
ФАС завела дело против Tele2 из-за повышения тарифов в мае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против одного из крупнейших российских сотовых операторов Tele2 из-за повышения тарифов на связь... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:24
2020-07-15T12:24
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика