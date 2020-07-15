В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 70

САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Еще четыре пациента с Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , трое из них имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 70 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 156 человек с коронавирусом, в том числе четверо в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 70 человек, в том числе женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также онкологическим заболеванием, женщина 66 лет", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 59 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 41 человека COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 14 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, четыре человека заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6078 случаев заражения коронавирусом, 3745 человек выздоровели.