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В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 70
Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, трое из них имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 70 летальных... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:12
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, самарская область, общество

В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 70

12:12 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, трое из них имели хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 70 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 156 человек с коронавирусом, в том числе четверо в Самарской области.
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"Всего в регионе… скончались 70 человек, в том числе женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также онкологическим заболеванием, женщина 66 лет", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 59 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 41 человека COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 14 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, четыре человека заразились от ранее заболевших.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6078 случаев заражения коронавирусом, 3745 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
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