Митрофанова отреагировала на вывешивание посольством США флага ЛГБТ

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Появление флага ЛГБТ на здании посольства США – хулиганская выходка, не укладывающаяся в рамки посольской практики, заявила РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова.
Американская дипмиссия в конце июня вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написала в Facebook, что "посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ". Позднее флаг ЛГБТ на своем здании вывесило и посольство Великобритании в российской столице.
"Мне кажется, это абсолютно хулиганская выходка. Из разряда "на-ка, выкуси" или "назло". Это неприлично, некультурно – особенно для официального представительства. Это же не НПО вывесила, а посольство", - сказала она.
"Конечно, подобное ни в какие рамки посольской практики не укладывается", - указала дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства". В то же время он высказал надежду на то, что МИД России обратил на это внимание, и подчеркнул, что "любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы".
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