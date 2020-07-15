Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574376834.html
Митрофанова отреагировала на вывешивание посольством США флага ЛГБТ
Появление флага ЛГБТ на здании посольства США – хулиганская выходка, не укладывающаяся в рамки посольской практики, заявила РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:00
россия
элеонора митрофанова
дмитрий песков
великобритания
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153001/00/1530010075_0:0:2400:1350_1400x0_80_0_0_eeda529bff74cd0b09f399a0200c16ef.jpg
https://ria.ru/20200703/1573869057.html
1
россия
великобритания
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153001/00/1530010075_0:0:2400:1350_1400x0_80_0_0_eeda529bff74cd0b09f399a0200c16ef.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153001/00/1530010075_183:0:2316:1600_1400x0_80_0_0_469e50e9fe23e9b000cf0c6c2032d47f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153001/00/1530010075_449:0:2049:1600_1400x0_80_0_0_1639599b2885a2c2d74022eafcedfa6d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элеонора митрофанова, дмитрий песков, великобритания, москва, сша, в мире

Митрофанова отреагировала на вывешивание посольством США флага ЛГБТ

12:12 15.07.2020 (обновлено: 13:00 15.07.2020)
807
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЭлеонора Митрофанова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Элеонора Митрофанова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Появление флага ЛГБТ на здании посольства США – хулиганская выходка, не укладывающаяся в рамки посольской практики, заявила РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова.
Американская дипмиссия в конце июня вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написала в Facebook, что "посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ". Позднее флаг ЛГБТ на своем здании вывесило и посольство Великобритании в российской столице.
"Мне кажется, это абсолютно хулиганская выходка. Из разряда "на-ка, выкуси" или "назло". Это неприлично, некультурно – особенно для официального представительства. Это же не НПО вывесила, а посольство", - сказала она.
"Конечно, подобное ни в какие рамки посольской практики не укладывается", - указала дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства". В то же время он высказал надежду на то, что МИД России обратил на это внимание, и подчеркнул, что "любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы".
Владимир Путин
3 июля, 18:49
Путину пожаловались на мороженое "Радуга"
3230001
Обсудить 1
РоссияЭлеонора МитрофановаДмитрий ПесковВеликобританияМоскваСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали штраф за призывы к отчуждению территорий
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН
Вид Варшавы
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
Алексей Диденко
ЛДПР не поддержит поправки о многодневном голосовании
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 70
Валерий Цепкало
Жена Цепкало объяснила выявленные ЦИК Белоруссии ошибки в декларации
Таллин
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Больница
Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая прокомментировали решение Великобритании по Huawei
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал слова министра обороны Эстонии о России
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
Лента новостейМолния